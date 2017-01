Eintracht kratzt an der Sensation

Sparkasse & VGH-Cup: Northeim nach 2:0 noch 2:5 gegen Gladbach / 05 verliert 2:3 gegen Eindhoven

+ An der Sensation geschnuppert: Northeims Lukas Bode (rechts) kommt gegen Gladbachs Torwart Lucas Betz zum Schuss. Die Northeimer führten gegen den Bundesligisten bereits mit 2:0, unterlagen aber noch mit 2:5. 3 Fotos: Jelinek/gsd

Göttingen. Am ersten Tag des Sparkasse&VGH-Cups warteten die Fußball-Fans in der Göttinger Lokhalle vergeblich auf die Überraschungen, durch die das Internationale A-Juniorenturnier erst die richtige Stimmung erhält. Am Freitagabend schnupperten gleich mehrere regionale Mannschaften an den Sensationen.

Am dichtesten dran war Eintracht Northeim. Der Landesligist hatte bereits am Donnerstag seine drei Partien gegen die regionale Konkurrenz gewonnen und den Einzug in die Zwischenrunde fast sicher in der Tasche. Kein Wunder deshalb, dass das Team von Trainer Philipp Weißenborn und Co-Trainer Christian Constein befreit aufspielte und den nationalen und internationalen Spitzenteams das Fürchten lehrte. Gegen Austria Wien hielt der Landesliga-Zweite sehr gut mit und bot dem Titelverteidiger großen Widerstand. Beim Zwischenstand von 0:1 hatte Northeims Linus Szagun den Ausgleich auf dem Fuß, verzog aber. In der Schlussminute gelang Northeims Torhüter Andre Zoske aber noch der Treffer zum 1:3-Endstand.

Viel stärker in Schwierigkeiten brachten die Northeimer später Borussia Mönchengladbach. Der Bundesligist taumelte bei seinem ersten Spiel in der Lokhalle bedenklich und lag nach Treffern von Kapitän Lukas Bode (2. Minute) und Leon Rüffer bereits mit 2:0 in Führung, bevor die Gladbacher eiskalt zurückschlugen. Denn als die Eintracht schwächelte, drehten Alec Antalik und Doppeltorschütze Mirza Mustafic mit drei Toren innerhalb von einer Minute die Partie. Am Ende unterlagen die Northeimer noch mit 2:5. „So kann es in der Halle gegen einen Bundesligisten laufen“, fasste Northeims Trainer Weißenborn die interessanten 13 Minuten unter dem Hallendach zusammen: „Die Gladbacher haben am Ende einen Gang hoch geschaltet und wir haben in wenigen Situationen die Ordnung verloren. Gladbach hat das auch sehr gut gemacht. Wir haben uns mit unseren fünf B-Jugendlichen sehr gut präsentiert.“

Auch Göttingen 05 imponierte gegen den PSV Eindhoven. Der ranghöchste regionale Klub agierte mutig mit einem Feldspieler im Tor. Nach dem 0:1 der Holländer drehten Jakob Teuteberg und Patrick Jühne per Kopfballtor den Spielstand in eine 2:1-Führung. Doch innerhalb von einer Minute schlugen die Holländer durch Karim Bannami und Codi Gakpo zum 3:2 zurück. Selbst in Überzahl gelang 05 der Ausgleich nicht mehr.

Von Ralf Walle