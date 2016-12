0:2 gegen 96! A-Junioren von 05 verlieren Conti-Cup-Halbfinale

+ Voller Einsatz: Göttingens Daniel Jühne (Mitte) gegen Hannovers Moritz Riegel (links) und den flinken Doppeltorschützen Mete Kaan Demir (rechts) durch. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Schade, 05! Aber Hannover 96 war im Halbfinale des Conti-Cups etwas zu stark für die Schwarz-Gelben, die die Partie am Mittwochabend mit 0:2 (0:1) verloren. Die „Roten“ warten jetzt auf ihren Endspielgegner, der am kommenden Wochenende zwischen Georgsmarienhütte (bei Osnabrück) und dem VfL Wolfsburg ermittelt wird.

Völlig überraschend war die tolle Kulisse am Greitweg: Rund 500 Zuschauer verfolgten das Match – so viele Fans waren in der gesamten Vorrunde bei keinem Herren-Spiel im Raum Göttingen.

Auf dem Kunstrasen war Hannovers Mete Kaan Demir der herausragende Spieler. Er war es auch, der beide Treffer für die 96er erzielte. In der 38. Minute war Demir im Nachschuss erfolgreich, in der 63. Minute traf er mit links ins rechte untere Eck. Das Ergebnis hätte auch noch leicht höher ausfallen können, denn Hannovers Maurice Springfeld setzte in der 68. Minute einen Foulelfmeter an den rechten Pfosten und Georg-Richard König traf in der Schlussphase mit einem Kopfball nur den linken Pfosten.

Die 05er, die auf Kapitän Hartwig und Vizekapitän ernst (beide gesperrt) verzichten mussten, hatten gleich zu Beginn durch Moritz Bartels eine gute Möglichkeit zur Führung. Danach ließen sie in der Defensive wenig zu, kamen aber vorne kaum zu eigenen Chancen. So erhöhte Demir nach gut einer Stunde dann auf 2:0. „Wir haben den Ball gut laufen lassen und verdient gewonnen“, freute sich der Doppeltorschütze.

96-Lob für Schwarz-Gelbe

Auch der aus Klein Lengden stammende 96-Torwart Marlon Sündermann, der aus den 05-Reihen kommt, war happy: „Auf dieses Spiel habe ich seit Wochen hingefiebert. 05 hat es uns schwer gemacht.“ Dieser Ansicht war auch 96-Trainer Christoph Dabrowski: „Am Anfang haben wir Glück gehabt. 05 ist schwer zu spielen.“ 05-Coach Jan-Philipp Brömsen war Realist: „Am Sieg gibt’s nichts zu rütteln. In der zweiten Halbzeit hatten wir keine richtig gute Chance mehr.“

Eine unschöne Szene gab es nach 70 Minuten, als Hannovers Leander Baar den 05er Patrick Jühne mit beiden Armen wegstieß, die berechtigte rote Karte aber vom zaudernden Schiedsrichter nicht gezeigt bekam. Allein mit dem Einzug ins Halbfinale und der tollen Zuschauerzahl können die 05er aber sehr zufrieden sein. (haz/gsd)