JSG Uslar/Solling startet mutig in die Todesgruppe

+ Ein Kreisligist für den Sparkasse&VGH-Cup in der Göttinger Lokhalle: Die JSG Uslar-Solling. Foto: nh

Göttingen. Nein, die Göttinger Lokhalle ist für die Fußballer der JSG Uslar/Solling nun wirklich kein Neuland. Wenn vom 5. bis zum 8. Januar 2017 der Ball bei der 28. Auflage des Sparkasse&VGH-Cups rollt, dann ist der Klub zum dritten Mal in Folge beim wichtigsten deutschen Hallenturnier für U 19-Fußballer dabei. Gemeinsam mit den Vorgänger-Spielgemeinschaften JSG Schoningen/Bollensen/Solling und dem FC Weser bringt es der Zusammenschluss auf insgesamt acht Teilnahmen. Keine Frage: Die JSG Uslar/Solling zählt zu den Stammgästen in der Lokhalle.

Besonders stolz sind die Verantwortlichen von Uslar/Solling auf die Tatsache, dass das olympische Motto „Dabei sein ist alles“ auf den eigenen Klub nicht zutrifft. Denn bei drei der bisherigen acht Teilnahmen schaffte es der Klub in die Zwischenrunde (von 2013 bis 2015). Und für Überraschungen sorgte Uslar/Solling auch schon. 2014 trotzte Schoningen/Bollensen/Solling dem Deutschen A-Juniorenmeister VfL Wolfsburg ein 2:2 ab. Ein Jahr später hatte der Klub Borussia Mönchengladbach am Rande einer Niederlage. Nach einer 3:1-Führung sprang damals immerhin noch ein 3:3 heraus.

Alles, nur kein Losglück

Das Ziel für das Turnier in der kommenden Woche fällt allerdings bescheiden aus. Nicht etwa, weil die eigenen Mannschaft gegenüber den Vorjahren an Qualität eingebüßt hätte. Vielmehr machen die regionalen Gruppengegner den Beteiligten aus Uslar/Solling schon im Vorfeld des Turniers zu schaffen. Mit Göttingen 05, dem aktuellen Tabellenachten aus der Niedersachsenliga, ist der mit Abstand stärkste regionale Konkurrent in der Move-100-Gruppe gelandet. Nicht wesentlich schwächer dürfte der SC Heiligenstadt aus der Thüringenliga einzustufen sein. Und mit dem JFV Eichsfeld wartet noch ein Bezirksligist als weiterer Gegner – selten hat der Begriff „Todesgruppe“ so gut gepasst wie hier!

„Wir hatten in den vergangenen Jahren immer Losglück. Doch davon kann bei diesem Turnier nun wirklich keine Rede sein. Die ganze Gruppe ist ein großes Unglück“, sagt Trainer Axel Schmitt mit Blick auf die regionalen Konkurrenten. Doch die Uslar/Sollinger nehmen es sportlich, starten mutig in die Todesgruppe. „Eindhoven und Frankfurt sind für uns relativ unbekannte Gegner, aber Hannover hat in den letzten Jahren in der Lokhalle immer gut gespielt“, sagt Schmitt über die drei Profi-Gegner. Schmitt wünscht sich souveräne und clevere Auftritte und gegen Eichsfeld zumindest einen Sieg. „Vielleicht können wir ja den einen oder anderen Gegner ein bisschen ärgern.“

Bezirksliga-Rückkehr als Ziel

Das Hauptaugenmerk der JSG liegt auf dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Aktuell liegt der Klub auf Kurs und mischt in der Spitzengruppe der Kreisliga mit. „Wir haben aber auch gute Spieler für die Halle“, betont Schmitt mit Blick auf den Kader, in dem Bastian Saller (Knieverletzung) fehlen wird. Verteidiger Darius Grubig und Torhüter Finn Leibecke sollen die Defensive zusammenhalten, Christian Nolte und Tom Ilse die Nadelstiche in der Offensive setzen. Aus dem kleinen Kader werden aber nur jene Spieler in der Lokhalle zum Einsatz kommen, die auch regelmäßig trainieren. Schmitt: „Da wird es die eine oder andere Überraschung geben.“

Doch egal, welchen Platz die JSG Uslar/Solling in der Todesgruppe am Ende belegen wird – Trainer Schmitt wünscht sich vor allem, dass die eigenen Fans in der Lokhalle wieder auf ihre Kosten kommen. „Das Turnier ist faszinierend. Vor dieser großen Kulisse gegen einen Bundesligisten zu spielen, einem Nationalspieler gegenüber zu stehen, ist wahnsinnig aufregend. Die Jungs sollen alles geben und die Atmosphäre genießen.“

Von Ralf Walle