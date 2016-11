1:0 - Nicolas Hirt macht den OE-Sieg klar

+ Erzielte das Siegtor: Nicolas Hirt (Oberes Edertal, rechts), hier gegen den Marburger Dennis Kutzner. Foto: mp

Reddighausen. Die SG Oberes Edertal hat sich in der Fußball-Kreisoberliga Nord am Samstag mit 1:0 (0:0) gegen Tabellenschlusslicht Wetter II durchgesetzt.

Insgesamt sahen die Zuschauer in Reddighausen einen verdienten Sieg der Gastgeber, der aber nicht überzeugend war. Torwart Sebastian Wack wurde kaum geprüft und die Innenverteidigung durch Sergej Pracht und Stanislaw Paltschuk stand gut. Wetter II hatte kaum Chancen, war kämpferisch aber trotzdem sehr stark.

Der erste Höhepunkt war in der 18. Minute: Daniel Dithmar hatte das Leder nach einem Doppelpass erkämpft, schoss allerdings knapp am Tor vorbei. Die zweite Großchance war in der 39. Minute als Rinaldo Biber volley aus elf Metern ebenfalls knapp am Kasten vorbei schoss.

Dann fiel in der zweiten Halbzeit endlich das Siegtor für die Gastgeber: Nicolas Hirt bekam den Ball nach einer Steilvorlage von Sergej Pracht vor die Füße und plazierte das Leder gekonnt im Kasten (54.). Danach ließ Oberes Edertal allerdings etwas nach und Wetter II drückte auf den Ausgleich, ohne aber zu nennenswerten Chancen zu kommen.

In der 71. Minute hatten die Gastgeber erneut eine gute Chance: Nach einem Freistoß per Kopf schoss ein Spieler von Wetter den Ball gegen den eigenen Pfosten. Und in der 76. Minuten rettete Adrian Cohaus auf der Linie nacheinem Schuss von Michael Em. In der 89. Minute hätte der Ausgleich fallen können, doch Max Brunet rutschte nach einer Flanke von rechts knapp am Ball vorbei.

Oberes Edertal: Wack - P. Blank, Pracht, Kroh, Biber, Halbig, Dithmar (75. Em), Y. Blank, Hirt, Schneider (45. Reitz), Paltschuk.

Wetter II: Kirchhain, Lein (39. Fischbach), M. Brunet, Schwarz, Otto, Weber, Cohaus, J. Brössel, Leisge, Müller (55. A. Brössel), S. Brunet.

Tore: 1:0 Nicolas Hirt (54.). Schiedsrichter: Jörg Sunkovsky (Bad Wildungen). (red)