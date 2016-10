Punktgewinn bleibt aus - Bunstruth verliert knapp mit 2:3

+ Gekonnt ausgespielt: Der Gladenbacher Jersid Pilumaj (am Ball) setzt sich gegen Florian Dehnert (links) und Artur Justus (beide Bunstruth) durch. Foto: zhm

Haina. Die SG Bunstruth/Haina bleibt in der Abstiegszone der Fußball-Kreisoberliga Nord. Mit 2:3 (0:0) unterlagen die Schützlinge von Giovanni Liuzza am Sonntag dem drittplatzierten SC Gladenbach. Damit hält die Serie der Vereinigten im Oktober an. Die Heimelf haderte bei der knappen Niederlage mehrfach mit Entscheidungen des Schiedsrichters.

In der ersten Hälfte präsentierte sich den Fans eine ereignisarme Partie. Die Gäste waren zwar optisch überlegen, kamen gegen die diszipliniert verteidigenden Hausherren aber lediglich zu einigen ungefährlichen Distanzschüssen. Die ersatzgeschwächten Gastgeber setzten auf die kämpferische Komponente und hielten so gut dagegen. (zpj)

