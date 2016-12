Torwart Witold Sabela

+ Witold Sabela. Foto: Eyert

Weiterode. Die Verantwortlichen des Fußball-Kreisoberligisten sind auf der Suche nach einem Keeper fündig geworden. Und sie haben dabei sogar einen Hochkaräter an Land gezogen.

Nach der Winterpause, so ESV-Vorsitzender Ralf Schulz auf Anfrage, werde der 35-jährige Witold Sabela den Kasten des Fußball-Kreisoberligisten hüten. Was den in Kassel lebenden Daniel Roppel erleichtern dürfte. Er hatte im ESV-Tor ausgeholfen; was er eigentlich nur bis Oktober tun wollte.

Witold Sabela, der es in seiner polnischen Heimat bis hinauf in die 2. Liga geschafft hatte, war erst im Sommer vom Verbandsliga-Absteiger SVA Bad Hersfeld zum Verbandsligisten Lehnerz II gewechselt, den er nun wieder verlässt. Zu seinem neuen Klub hat er jetzt eine deutlich kürzere Anfahrt, denn Sabela wohnt in Bad Hersfeld.

Weiterodes Trainer Andy Rygula freut sich über den Neuzugang. Weil er ihn kennt - und somit weiß, wie gut er hält. „Wenn er im Tor steht, brauche ich nur noch einen Abwehrspieler“, scherzt der ESV-Coach. Er weilt zurzeit im polnischen Kattowitz, um Weihnachten im Kreis seiner Familie zu feiern. Und es gibt noch mehr Anlass zu feiern. „Meine Schwester wird 60 und meine Mutter 84“, erzählt Andy Rygula. Silvester will er es dann - wie alle zwei Jahre - mit früheren Mannschaftskameraden krachen lassen. (twa)