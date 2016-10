Neue Besen kehren doch gut

Kreisoberliga: Balhorn gewinnt unter Interimstrainer Manfred Rohde unterm Isthaberg mit 2:1

+ Hoch das Knie: Der Altenhasunger Pechvogel war Jann Moritz Unzicker (rechts), hier gegen den Balhorner Rico Reitze. Unzickers Eigentor bedeutete nämlich den Balhorner 2:1-Siegtreffer. Foto: Michl

Istha. Gelungener Einstand für den Balhorner Interimstrainer Manfred Rohde. Denn im ersten Spiel nach Jörg Krug behielt er mit seinen Distelbergern beim Ortsnachbarn SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha mit 2:1 (1:1) die Nase vorne. Vor wenigen Tagen hatten sich Krug und Balhorn nach einem gemeinsamen fünfjährigen Weg „im beiderseitigen Einvernehmen“ getrennt.

Die am Tabellenende postierten Erpetalvereinigten von Coach Marc Leise erwischten einen Blitzstart. Nach feiner Vorarbeit von Leon Wölk brachte Björn Klapp (3.) mit einem Kopfball seine Farben in Front. In der jederzeit offen geführten ersten Halbzeit war es SVB-Torjäger Alexander Wicke (20.), der den zwischenzeitlichen Gleichstand erzielte. Bis zur Pause hatte jede Mannschaft noch eine hochkarätige Chance auf dem Stollenschuh, die jedoch sträflich vergeben wurde.

Ein enttäuschter SG-Spartenleiter Thomas Holpert: „Unmittelbar nach dem Seitenwechsel waren wir anscheinend mit den Gedanken noch in der Kabine.“ Dies nutzten die Gäste vom Distelberg zum bereits alles entscheidenden Siegtreffer. Ins Schwarze traf jedoch nicht ein Balhorner, sondern Jann Moritz Unzicker (50.) fabrizierte ein unglückliches Eigentor.

Natürlich erhöhten die Erpetaler danach sofort den Druck und das Tempo, erarbeiteten sich auch mehrere gute Möglichkeiten. Doch der krönende Abschluss wollte ihnen nicht gelingen. Sie fanden in der gut gestaffelten SVB-Abwehr, allen voran Torwart Sebastian Schmidt, einfach nicht die Lücke. (ihx)