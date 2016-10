Schwarzer Tag für Gelb-Schwarz

Der TSV Ersen kassiert beim zweiten Anzug des SSV Sand eine unerwartet hohe 2:6-Niederlage

+ Packende Zweikämpfe: Während der Sander Wladimir Gron und Ersens Nino Wagener zu Boden gehen, versucht der Ersener Stefan Paul (rechts) gegen Dennis Moskaltschuk zu klären. Foto: Michl

Sand. Der Vormarsch des Tabellenvierten TSV Ersen Richtung Tabellenspitze wurde auf der Sander Höhe gestoppt. Denn die Gelb-Schwarzen von Trainer Roberto Heuser bekamen beim bisherigen Viertletzten SSV Sand mit sage und schreibe 2:6 (1:3) das Fell über die Ohren gezogen. Damit bleibt die gastgebende Verbgandsligareserve zwar im Tabellenkeller auf dem Relegationsplatz, konnte jedoch den Rückstand zum rettenden Ufer auf nur noch einen Punkt minimieren.

Die kämpferisch über sich hinauswachsenden Sander von Coach Uli Becker erwischten einen Blitzstart. Denn nach noch nicht einmal einer Viertelstunde hatten sie durch Salko Dzaferi (6.) und Wladimir Gron (13.) bereits mit 2:0 die Nase vorne. Nachdem Jens Rüddenklau (22.) eine gute Chance für den TSV sträflich liegen ließ, zeigte ihm im Gegenzug Edmund Borgardt (24.), wie man ins Schwarze trifft: 3:0. Kurz vor der Pausenerfrischung konnte Tizian Böhle (42.) verkürzen. Die Gäste schöpften neue Hoffnung, als zwei Minuten nach dem Seitenwechsel Nino Wagener (47.) den Anschlusstreffer erzielte.

Doch die Freude der Gelb-Schwarzen war nur von kurzer Dauer. Denn fast im Gegenzug stellte Dennis Oliev (50.) den Zwei-Tore-Vorsprung der Hausherren wieder her. Dieser Schock saß bei der Heuser-Elf. Denn die Sander bekamen danach wieder das Spiel und den Gegner in den Griff und hätten ihre Dominanz zählbar mit mehr als dem halben Dutzend umsetzen können. So aber trafen nur noch Dennis Moskaltschuk (81.) und Salko Dzaferi (90.). (ihx)