Torlose Partie in Sand

Sand. Anscheinend weckte der herrliche Sonnenschein bei den Mannschaften sommerliche Gefühle. Denn was der SSV Sand II und TuSpo Grebenstein II über weite Strecken in der Fußball-Kreisoberligapartie boten, war, so das Fazit von SSV-Pressesprecher Frank Salzmann „Sommerfußball in Vollendung.“ Bis zum Pausenpfiff sahen die Zuschauer jeweils eine nennenswerte Chance. Bei den Gästen aus dem Sauertal durch Mario Hartmann (25.), bei den Platzherren verstand es Dennis Oliev (42.) nicht, im Eins-zu-Eins-Duell Torwart Oderwald zu bezwingen.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel auf der Sander Höhe. Erst in der Schlussphase konnten sich die Hausherren stärker in Szene setzen, erarbeiteten sich auch mehrere Top-Einschussmöglichkeiten. Die jedoch alle fahrlässig und leichtfertig vergeben wurden. (ihx)