Kurioser Treffer bei VfL-Sieg über BC Sport annulliert: Schiri pfeift freches Tor ab

Kassel. Es wäre der Treffer zum 5:2 gewesen. Und ein ganz besonderer dazu. Denn David Kunz hatte ihn, direkt vor der Torlinie auf dem Bauch liegend, per Kopf erzielt. Doch der Schiedsrichter verweigerte die Anerkennung und verwarnte den Schützen. Was war denn da los?

Das Strittige Tor

+ David Kunz

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga zwischen dem BC Sport und dem VfL Kassel lief die 75. Minute. Gerade waren die Gäste und ihr offensiver Mittelfeldmann David Kunz ins Rollen gekommen. Zwei Minuten zuvor hatte Kunz in Sport-Torhüter Muhammed Kilic noch seinen Meister gefunden, ehe er unmittelbar darauf das 4:2 erzielte (74.). Nun setzte er sich abermals durch und umkurvte auch Kilic. Der Rest schien Formsache. Doch anstatt den Ball ins leere Tor zu schieben, warf sich Kunz übermütig auf den Bauch und nickte ihn per Kopf über die Linie. Zum 5:2, wie er dachte. Doch Schiedsrichter Ralf Eberwein aus Söhrewald wertete die Aktion als Unsportlichkeit, gab das Tor nicht und verwarnte den 18-Jährigen. Dieser ließ sich nicht beeindrucken und traf nur zwei Minuten darauf doch zum 5:2 – per Fuß und im Stehen. Die Regel Laut Thomas Zahorec aus dem Lehrstab des Kreisschiedsrichter-Ausschusses deckt das Regelwerk Eberweins Entscheidung. „Man kann das so ahnden. Wenn der Schiedsrichter eine Unsportlichkeit erkannt hat, muss er die Gelbe Karte zeigen.“ Auch die Annullierung des Treffers sei korrekt: „Im Moment der Unsportlichkeit pfeift er. Ob der Ball noch über die Linie rollt, ist egal.“