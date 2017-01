Hallencup und vier Testspiele für Göttingen 05

Göttingen. Mit bislang vier geplanten Testspielen ist Göttingen 05 in die Vorbereitung auf die verbleibenden Rückrundenpartien der Fußball-Landesliga gestartet. „Das eine oder andere Testspiel werden wir noch dazu nehmen. Bislang haben wir Partien gegen unterklassige Gegner vereinbart, um das Spiel im Ballbesitz zu üben“, meinte 05-Trainer Jan Steiger, der sein Team am Dienstag zum Trainingsauftakt versammelte.

Nach drei Trainingseinheiten in dieser Woche steigt am Samstag das erste Testspiel. Am Sonntag nehmen die Schwarz-Gelben dann beim Hallenturnier der SVG Einbeck teil.

Die Testspiele von 05

14. Januar (15.30 Uhr): Göttingen 05 - SV Türkgücü Hann. Münden (Kunstrasenplatz am Greitweg)

27. Januar (18 Uhr): Göttingen 05 - SC Hainberg (beim Greitweg-Cup)

30. Januar (18 Uhr): Tuspo Weser Gimte (beim Greitweg-Cup)

4. Februar (14 Uhr): Bovender SV - Göttingen 05 (in Bovenden). (raw)