Göttingen. Göttingen 05 hat sich für den Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga noch einmal verstärkt. Der Tabellenvorletzte, der am Sonntag (14.30 Uhr) beim TSC Vahdet Braunschweig antreten muss, verpflichtet mit Jeff Pierre einen weiteren Defensivspieler. Der 25 Jahre alte US-Amerikaner spielte zuvor für die Landesligisten SVG Göttingen und MTV Gifhorn. Pierre trainiert seit Dienstag mit dem Team und soll in Braunschweig erstmals zum Kader gehören. (raw) Foto: nh