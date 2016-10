Die Talfahrt geht weiter

Fußball-Oberliga: SVG Göttingen unterliegt bei der Reserve des VfL Osnabrück mit 1:3

Osnabrück. Bei der SVG Göttingen geht es weiter bergab. Beim VfL Osnabrück kassierten die Schwarz-weißen eine 1:3 (0:1)-Niederlage und nähern sich nun dem Tabellenkeller. Team-Manager Thorsten Tunkel regte sich sich vor allem über die „dummen Fehler“ auf, die seine Mannschaft erneut begangen habe.

Bei den SVGern fehlte Julian Keseling wegen der fünften gelben Karte. Dafür rückte Brandt neben Hoffman in die Innenverteidigung. Dumm nur, dass die Göttinger bereits nach nur 180 Sekunden das 0:1 kassierten. Steffen Tigges, Torjäger des A-Jugend-Bundesliga-Teams der Osnabrücker, traf in den aus 20 Metern unhaltbar Torwinkel. Damit war das Vorhaben der Gäste schon mal durchkreuzt, möglichst lange ohne Gegentore zu bleiben.

Dennoch ließen sich die SVGer zunächst nicht unterkriegen und kamen durch Yannik Freyberg zu Tormöglichkeiten. Auch Martin Wiederhold erarbeitete sich Chancen. Mit einem Kopfball scheiterte er am Osnabrücker Torwart. So ging es mit dem knappen Rückstand in die Pause.

Doch in der zweiten Hälfte übernahmen die VfLer immer mehr das Kommando. Tigges erhöhte sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff auf 2:0 für den VfL. Dabei machte SVG-Torhüter Omar Younes keinen glücklichen Eindruck. Und nur fünf Minuten später war die Messe für die Schwarz-weißen eigentlich gelesen. Gündogan legte für den VfL das dritte Tor nach, womit die Partie entschieden war. Auch dabei sah Torwart Younes alles andere als gut aus. Yannik Freyberg gelang zwar nur drei Minuten später der Anschlusstreffer für die Sandweg-elf, doch in den verbleibenden 30 Minuten gelang der SVG keine Resultatsverbesserung mehr. Tunkel: „Wir betreiben einen Riesenaufwand, doch wir belohnen uns überhaupt nicht dafür. Wir sind weiter einfach zu ungefährlich vor dem gegnerischen Tor.

SVG: Younes – Mackes, Hoffmann, Brandt, Mittas (63. Diop) – Vicuna, Galante – Freyberg, Evers, Wiederholt – Kaul. - Tore: 1:0 Tigges (3.), 2:0 Tigges (52.), 3:0 Gündogan (57.), 3:1 Freyberg (60.). (haz/gsd) Foto: nh