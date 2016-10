Baunatal geht sang- und klanglos unter

Baunatal. Herbe Niederlage für den GSV Eintracht Baunatal in der Fußball-Verbandsliga: 0:5 (0:1) hieß am Ende bei der SV Eschwege. Damit ist die Mannschaft von Trainer Manfred Katluhn nach dem 8:0-Erfolg in Petersberg wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen.

Das Unheil nahm früh seinen Lauf. Einen lang geschlagenen Ball von Christopher Minne ließ Eintracht-Torwart Lukas Rudolph fallen, und Jan Kaufmann vollendete zur Führung für Eschwege.

Kaum eine nennenswerte Offensivaktion verzeichneten die Gäste. Lediglich zwei harmlose Abschlüsse durch Maximilian Norwig (24.) und Niels Willer (37.) brachten die VW-Städter zustande. Ansonsten beherrschten die Gastgeber jederzeit das Geschehen auf dem Rasen.

Mit dem 0:2 kurz nach Wiederanpfiff bestrafte Eschwege das schläfrige Abwehrverhalten der Baunataler. Simon Huhn, Dadah Gadea Baringo und Christopher Minne trugen sich auf Eschweger Seite schließlich auch noch in die Torschützliste ein und fertigten die Großenritter regelrecht ab. Einen Kommentar zum Spielverlauf wollte Eintracht-Trainer Manfred Katluhn nicht abgeben. (rwx)