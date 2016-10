Bosporus muss sich mit Punkt zufrieden geben

Kassel. Fußball-Verbandsligist FC Bosporus lief im Heimspiel gegen den SV Weidenhausen lange Zeit einem 0:1-Rückstand hinterher. Omar Bayoud erzielte in der Schlussphase aber den verdienten Ausgleichstreffer zum 1:1 (0:1)-Endstand und sicherte dem Aufsteiger doch noch einen Zähler.

Nach dem überraschenden Erfolg beim Hünfelder SV wollte der Klub aus der Nordstadt an diese Leistung anknüpfen. Wie auch in Hünfeld geriet die Timocin-Elf aber zunächst in Rückstand. Tim Gonnermann brachte die Weidenhäuser auf Kurs (10.). „Die Moral der Mannschaft ist intakt. Wir haben eine gute Reaktion auf das 0:1 gezeigt“, sagte Bosporus-Trainer Cihan Timocin, dessen Team sich nicht aus dem Konzept bringen ließ.

Der Aufsteiger erarbeitete sich in der Folge zahlreiche Torgelegenheiten – blieb zunächst aber glücklos. Nach dem Seitenwechsel gingen die Nordstädter zunehmend mehr Risiko ein und wären von den Gästen beinahe eiskalt ausgekontert worden.

Linksverteidiger Omar Bayoud, der für die Schlussoffensive in die Spitze ging, erlöste schließlich den FC Bosporus und besorgte den Ausgleich. (rwx)