Frischer Wind für Bosporus

Fußball-Verbandsligist hegt neue Hoffnung – Veränderungen im und ums Team herum

+ Soll demnächst im Sturm unterstützt werden: Bosporus-Stürmer Mirko Tanjic (rechts, hier im Zweikampf mit Jens Wörner von Hessen Kassel II). Foto: Schachtschneider

Kassel. Es stehen zwar am kommenden Wochenende noch ein paar Nachholspiele auf dem Programm. Für den FC Bosporus Kassel ist das Spieljahr 2016 allerdings schon beendet: Der Aufsteiger wird mit lediglich 14 Punkten als Tabellenletzter in der Fußball-Verbandsliga Nord überwintern.

Trotz der mageren Ausbeute und eines aufregenden Jahres mit Aufstieg und anschließendem Trainerwechsel gibt der Klub die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht auf.

Die Rückkehr

Als der FC Bosporus die ersten großen Erfolge auf regionaler Ebene bis hin zum Aufstieg in die Gruppenliga feierte, waren Cengiz Aksu, Abdullah Tokmak und Ismet Cetin wichtige Stützen im Vorstand. Weil die Belastung zunahm, zogen sie sich aus der Vorstandsarbeit vorerst zurück. Jetzt sind sie zurückgekehrt. Während Cetin in diverse Aufgaben eingebunden wird, fungiert Aksu als Sportlicher Leiter – er beerbt Osman Albayrak, der aus beruflichen Gründen kürzertreten möchte. „Osman hat mir allerdings gesagt, dass er uns weiter beratend zur Seite steht“, erklärt Aksu. Tokmak wurde wieder zum zweiten Vorsitzenden berufen.

Die Führungsetage

Im Vorstand setzt der Klub nun erstmals auf ein deutsch-türkisches System. An der Spitze steht nach wie vor Candogan Hurmaci, und den Vorsitz in der Abteilungsleitung hat Aydin Suna. Zu ihren Kollegen gehören jetzt aber Kai Steinert und Marcus Neumann, zwei Spieler des FC. Steinert unterstützt Aksu, Neumann hilft als Jugendkoordinator dem Jugendleiter Mecit Gökdere. „Sie sollen frischen Wind reinbringen“, erhofft sich Cengiz Aksu, dessen Bruder Dursun zum Kassierer gewählt wurde, wichtige Impulse. Im Nachwuchsbereich bildet Bosporus seit geraumer Zeit eine Spielgemeinschaft mit Fortuna Kassel, einem weiteren Nordstadtverein.

Das Personal

„Wir hatten während der Hinrunde nicht einmal die komplette Mannschaft zur Verfügung“, bedauert Aksu. Der 48-Jährige sieht deshalb noch gehöriges Potenzial im Team von Cihan Timocin – sobald die Elf mal in Bestbesetzung antritt. Zur Rückserie sollten Torjäger Ismet Yegül, Daniel Hess, Enes Sezer, Murat Aytemür, Mergim Hajzeraj und David Döring wieder fit sein. Einzig Usman Mobarak, der an den Folgen eines Kreuzbandrisses laboriert, wird noch länger ausfallen.

Die Verstärkung

Vier Spieler will der Klub in der Winterpause unter Vertrag nehmen. Mit dem einen oder anderen potenziellen Neuzugang soll sich der Verein schon einig sein. Namen nennt Aksu noch nicht. Es ist aber schon klar: Es geht darum, dass der erfahrene Stürmer Mirko Tanjic mehr Unterstützung bekommen wird.

Die Tabellensituation

Zwar liegt Bosporus an letzter Stelle. Schon drei, vier Siege in Folge könnten aber dazu führen, dass die Kasseler in der Nord-Staffel der Verbandsliga auf einen Nichtabstiegsplatz klettern.

Von Björn Mahr