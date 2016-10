Reus trainiert wieder mit dem BVB-Team

Nach langer Verletzungspause

+ © picture alliance / dpa Licht am Ende des Verletzungstunnels: Marco Reus trainiert wieder mit dem Team. © picture alliance / dpa

Dortmund - Marco Reus hat erstmals nach langer Verletzungspause wieder ein vollständiges Mannschaftstraining bei Borussia Dortmund absolviert.

„Marco hat Donnerstag sehr gut trainiert - als wäre er nie weggewesen“, berichtete BVB-Chefcoach Thomas Tuchel am Freitag.

Der 27 Jahre alte Reus bestritt sein letztes Pflichtspiel für den BVB im DFB-Pokalfinale am 21. Mai und verpasste danach wegen einer Schambeinverletzung auch die Europameisterschaft in Frankreich. „Er hatte jetzt sein erstes Training mit der Mannschaft seit Mai, da hängen wir ihm kein Schild mit einem Datum um“, meinte Tuchel zu einem möglichen Comeback-Zeitpunkt. „Marco bekommt alle Zeit der Welt.“

Zwei zuletzt fehlende Profis kehren dagegen schon zum Gastspiel beim Bundesligaletzten FC Ingolstadt am Samstag (15.30 Uhr) in den Kader zurück. Gonzalo Castro (Faserriss) und Adrian Ramos (Adduktoren) haben ihre Blessuren auskuriert und sind einsatzbereit. Fraglich ist dagegen, ob Sokratis (muskuläre Probleme) und Shinji Kagawa, der am Donnerstag das Training abgebrochen hatte, mitwirken können.

