Ronaldo über BVB: "Haben jedes Mal eine harte Zeit"

CR7 Fan von Thomas Tuchel

+ © dpa Cristiano Ronaldo hat seinen Vertrag bei Real Madrid bis 2021 verlängert. © dpa

Madrid - Für Superstar Cristiano Ronaldo vom Champions-League-Sieger Real Madrid ist Borussia Dortmund zu einem regelrechten Angstgegner in der europäischen Fußball-Königsklasse geworden.

"Jedes Mal, wenn wir nach Dortmund müssen, wissen wir schon, dass wir dort eine harte Zeit haben werden. Das Stadion ist unglaublich, und die Fans sind verrückt", sagte der 31-Jährige dem Fachmagazin 11Freunde.

Außerdem habe der BVB "nicht nur eine sehr gute Mannschaft und tolle Fans, sondern mit Thomas Tuchel einen sehr guten Trainer", so Ronaldo weiter: "Sie sind schwer zu schlagen." Real musste in den vergangenen vier Jahren viermal in Dortmund antreten, kassierte dabei zwei Niederlagen und spielte zweimal unentschieden. Das letzte Gastspiel des spanischen Rekordmeisters im September endete 2:2 (1:1).

Ronaldo: Zwischen Bayern und BVB „von der Qualität her“ kein großer Unterschied

Im Vergleich zu Deutschlands Vorzeigeklub Bayern München sieht der dreimalige Weltfußballer "von der Qualität" her keinen großen Unterschied beim BVB. Dortmunds Mannschaft sei aber deutlich jünger und damit unerfahrener: "Außerdem hat München einen größeren Kader, das gibt ihnen die Möglichkeit, auf die Saison gesehen ihre Kräfte besser einzuteilen", sagte Ronaldo.

Seine Ankündigung bei der am Montag erfolgten Vertragsverlängerung in Madrid, dass er noch bis ins hohe Fußballer-Alter von 41 Jahren spielen wolle, will der Portugiese derweil "sowohl im Spaß, als auch ernst gemeint" haben: "Wer weiß, vielleicht unterschreibe ich noch bei einem anderen Klub einen Vertrag", sagte Ronaldo: "Man weiß ja nie hundertprozentig, was passiert."

