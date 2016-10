Ticker: Deutschland schlägt Nordirland glanzlos

WM-Qualifikation

Hannover - Deutschland bestreitet binnen drei Tagen sein zweites Heimspiel in der WM-Qualifikation. Gegner am Dienstagabend in Hannover ist Nordirland. Wir berichten hier im Live-Ticker.

Deutschland - Nordirland 2:0

Aufstellung Deutschland: Neuer (C) - Kimmich, Boateng (69. Mustafi), Hummels, Hector - Kroos, Khedira - Müller, Özil (46. Gündogan), Draxler - Götze. Aufstellung Nordirland: McGovern - Hughes, McAuley, J. Evans - Hodson, Ferguson, Davis (C) - Norwood (73. McNair), C. Evans, Ward (61. McGinn) - Magennis Schiedsrichter: Paolo Tagliavento (ITA) Tore: 1:0 Draxler (13.), 2:0 Khedira (17.) <<< AKTUALISIEREN >>>

Schluss! Aus! Deutschland schlägt Nordirland souverän mit 2:0. Der Sieg hätte höher ausfallen können, doch die Pflichtaufgabe wurde bravourös gemeistert.

90.+3. Minute: Die letzte Minute des Spiels läuft. Die deutsche Mannschaft wird diesen ungefährdeten Sieg locker nach Hause fahren.

85. Minute: Die nordirischen Fans machen trotz der Unterlegenheit ihrer Mannschaft weiter tolle Stimmung und singen einmal mehr den Ohrwurm "Will Griggs on Fire".

81. Minute: Letzter Wechsel bei Deutschland. Für Jonas Hector kommt Kevin Volland in die Partie.

+++ In Oslo spielen gleichzeitig die beiden deutschen Gruppengegner Norwegen und San Marino gegeneinander. Der Fußball-Zwerg, 201. der FIFA-Weltrangliste hat tatsächlich ein Auswärts-Tor erzielen können. Auf Twitter wird das Spiel getickert und der Verantwortliche scheint sich kaum noch einzukriegen über das, was seine Nationalmannschaft da geschafft hat. Dieser Tweet wurde in 20 Minuten gut 8000 mal retweetet und gefällt zudem fast 5000 Leuten.

WE FUCKING SCORED AN AWAY GOAL. STEFANELLI YOU FUCKING LEGEND! — San Marino (@soccersanmarino) 11. Oktober 2016

73. Minute: An der Seitenlinie grätscht Ferguson Kimmich um und bekommt für dieses Frust-Foul völlig zurecht die Gelbe Karte.

69. Minute: Der "Boss" geht vom Feld. Jerome Boateng wird ausgewechselt und Shkodran Mustafi übernimmt seine Position.

65. Minute: Die DFB-Elf lässt den Nordiren jetzt kaum noch Luft zum Atmen und besetzt die Hälfte der Gäste fast durchgehend.

57. Minute: Kimmich wird im Strafraum zu Boden gebracht, es gibt aber keinen Elfmeter. Der Bayern-Spieler wird zwar leicht getroffen, rutscht aber auch selbst weg. Entscheidung vertretbar.

54. Minute: Die deutsche Mannschaft drückt weiterhin auf das 3:0, kann aber keine zwingende Torchance herausspielen.

46. Minute: Die Partie läuft wieder. Ilkay Gündogan ist nun für Mesut Özil im Spiel.

Halbzeit in Hannover. Deutschland führt hochverdient mit 2:0.

42. Minute: Hohes Risiko bei der deutschen Hintermannschaft. Bei einem Konter der Nordiren wird zwei gegen zwei gespielt. Boateng foult Evans an der Strafraumgrenze. Um Haaresbreite schrammt die DFB-Elf am Elfmeter vorbei.

38. Minute: Beinahe das 3:0 für Deutschland. Der Ball liegt zwar im Netz, doch als Thomas Müller eine Flanke noch auf Mario Götze querlegt, war der Ball bereits im Aus. Weiter geht's.

31. Minute: Die Gäste werden mutiger und tauchen immer häufiger in der Hälfte der deutschen Mannschaft auf.

27. Minute: Erster Schuss auf das Tor von Manuel Neuer. Corry Evans setzt sich auf der linken Seite durch und zieht ab. Doch der Bayern-Keeper hat damit kein Problem.

24. Minute: Die Münchner Innenverteidigung, bestehend aus Mats Hummels und Jerome Boateng hat soweit Alles im Griff. Kleine Konter werden gekonnt unterbunden und der Spielaufbau läuft nahezu tadellos.

20. Minute: Die Truppe von Joachim Löw versucht den Druck weiter hoch zu halten, doch die "Green and White Army" sorgt jetzt das erste Mal für Entlastung und erhält auch einen Eckball, der aber für absolut keine Gefahr sorgt.

17. Minute: Toooooooooor für Deutschland! Hummels verlängert eine Ecke auf den Kopf von Sami Khedira, der auf 2:0 erhöht.

13. Minute: Toooooooooor für Deutschland! Da ist das 1:0! Julian Draxler mit einem schönen Aufsetzer aus gut 17 Metern in lange Eck. Der Bann ist früh gebrochen.

11. Minute: Immer wieder kann sich das DFB-Team dem Tor der Gäste annähern, doch der Abwehrriegel der Nordiren hält bislang.

6. Minute: Bereits früh wird klar, wer der Herr im Hause ist. Die deutsche Mannschaft mit deutlich mehr Ballbesitz, die Nordiren ziehen sich weit zurück. Mario Götze schon mit der ersten Chance. Sein Kopfball wird von McGovern abgewehrt.

1. Minute: Los geht's! Schiedsrichter Tagliavento gibt die Partie frei.

+++ Die beiden Teams befinden sich bereits im Spielertunnel, in wenigen Minuten geht es los.

+++ Die Polizei Hannover bittet darum, nicht mit dem Auto zum Stadion zu kommen, da sich bereits jetzt ein Stau zu bilden scheint.

#GERNIR Bitte nicht mit dem Auto zum Stadion fahren! Es gibt hier keine Parkplätze! Bereits erhebliche Staubildung! — Polizei Hannover (@Polizei_H) 11. Oktober 2016

+++ Die Aufstellung ist da! Deutschland spielt mit der selben Startelf wie am Samstag gegen Tschechien. Rückkehrer Ilkay Gündogan sitzt erneut zu Beginn auf der Bank.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Nordirland!

Deutschland gegen Nordirland: Vorbericht

Was war das für eine Gala am Samstagabend! Beim 3:0-Sieg der Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Tschechien überzeugte das DFB-Team zum ersten Mal seit langer, langer Zeit auch in einem Länderspiel, das nicht während eines großen Turniers stattfand. Für gewöhnlich gilt Deutschland als Turniermannschaft, die seine besten Leistungen während Großveranstaltungen wie EM oder WM abruft. Bei Test- oder auch Qualifikationsspielen springt das "Pferd" Nationalmannschaft eigentlich immer nur so hoch, wie es muss. Das Spiel gegen die Tschechen war aber ganz anders: Das Länderspiel in Hamburg begeisterte auch die kühlen norddeutschen Fans, die mit der "La Ola" gar nicht mehr aufhören wollten.

Für das nächste Quali-Spiel gegen Nordirland reist "Die Mannschaft" ein Stück weiter gen Süden: Am Dienstag um 20.45 Uhr geht es in Hannover gegen die Briten, die man zuletzt im Juni bei der EM in Frankreich knapp mit 1:0 besiegte. Sollten Hummels, Boateng, Özil, Götze und Co. gegen die "Green and White Army" ähnlich zaubern wie gegen die Tschechen, dürfte dieses Mal ein höherer Sieg herausspringen. Wir berichten am Dienstag hier im Live-Ticker von der Partie.

