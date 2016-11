Kahn warnt Lahm vor Management-Job beim FC Bayern

Mahnung der Torwart-Legende

+ © dpa orwart-Legende Oliver Kahn hat seinen langjährigen Mannschaftskollegen Philipp Lahm indirekt vor einem Job im Management des FC Bayern München gewarnt. © dpa

Der Kapitän des Rekordmeisters besitze zwar wertvolle Erfahrungen und die notwendigen Führungsqualitäten, „trotzdem ist die Gefahr des Scheiterns bei einem Verein wie dem FC Bayern ohne weitere Managementerfahrung natürlich nicht unerheblich“, sagte Kahn der „Sport Bild“ (Mittwoch).

Dennoch halte er Lahm für geeignet, beim Rekordmeister „eine wichtige Rolle einzunehmen“. Allerdings warnte Kahn auch seinen früheren Verein: „Heute kann sich kaum ein Fußballunternehmen in exponierten Positionen ein Learning by Doing mehr leisten.“

Abwehr-Routinier Lahm will seine Karriere bei den Bayern entweder im Sommer 2017 oder ein Jahr später beenden. Danach könnte der Weltmeister direkt ins Management einsteigen, etwa als Sportchef. Ob es konkrete Planungen dafür gibt, hat der 33-Jährige noch nicht verraten. Zuletzt hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge mehrfach angedeutet, dass er sich Lahm als Bayern-Manager vorstellen könne.

