Higuain schießt Juventus Turin zum Sieg gegen Neapel

Stürmer trifft gegen Ex-Club

Gonzalo Higuaín traf gegen seinen Ex-Club SSC Neapel.

Turin (dpa) - Gonzalo Higuaín hat Juventus Turin zum Sieg gegen seinen früheren Club SSC Neapel geschossen.

Der 90 Millionen Euro teure Neuzugang des italienischen Fußball-Rekordmeisters erzielte beim 2:1 (0:0)-Erfolg in der 71. Minute den Siegtreffer - und verzichtete aus Respekt vor seinem Ex-Verein auf übertriebenen Torjubel. Der deutsche Nationalspieler Sami Khedira hatte im Strafraum den Ball auf den Argentinier zurückgelegt.

Leonardo Bonucci hatte Juve in Führung gebracht (50.), José Callejon (54.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen. Mit 27 Punkten verteidigte Juventus damit auch nach dem elften Spieltag der italienischen Serie A seine Tabellenführung. Der Zweitplatzierte AS Rom (22 Punkte) mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger tritt am Sonntag beim Drittletzten FC Empoli an.