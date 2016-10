Lyon dementiert Valbuena-Tod

Irre Gerüchte in sozialen Medien

+ © AFP Wohlauf: Matthieu Valbuena. © AFP

Lyon - Im Internet kursieren Meldungen über den möglichen Tod von Mathieu Valbuena. Jetzt dementiert Olympique Lyon.

Der französische Fußball-Erstligist Olympique Lyon hat erzürnt auf eine im Internet kursierende Falschmeldung reagiert, wonach der französische Nationalspieler Mathieu Valbuena gestorben sei. „Mathieu Valbuena ist zum Glück am Leben - entgegen dem, was gemeine Menschen auf Twitter behaupten“, schrieb der französische Club am Montag auf seinem offiziellen Twitter-Account. Der 32-jährige Valbuena spielt seit 2015 für Lyon und kam bisher in 52 Spielen für die Nationalmannschaft zum Einsatz.

Mathieu Valbuena est heureusement bien vivant contrairement à ce que d’ignobles individus colportent sur twitter. (1/2) pic.twitter.com/AP6TlFgEJg — Olympique Lyonnais (@OL) 31. Oktober 2016

dpa