HSV jubelt, Schubert vor dem Aus

Der Schnellcheck: Hamburg besiegt Schalke, Gladbach in der Krise

Keine Zukunft in Gladbach: André Schubert.

Fußball am Tag nach dem Anschlag in Berlin. Muss das sein? Die Antwort gab Roland Evers, TV-Reporter bei Sky: „Einknicken? Nicht spielen? Das ist auch keine Wahl.“ Ein sehr richtiger Satz. Deshalb: Der Schnellcheck zum 16. Spieltag, Teil 1.

Was war auffällig in den ersten vier Spielen?

Dass in der zweiten Halbzeit mehr Musik drin war. Da gab es: schöne Tore, einen Platzverweis, mal wieder einen verschossenen Elfmeter, Spannung. Wohl dem, der nach 45 Minuten nicht eingeschlafen war.

Wie verlief das Duell der Trainer auf den Wackelstühlen?

Es hatte ja schon vor dem Spiel den Anschein, als würden Gladbachs Trainer André Schubert und sein Wolfsburger Kollege Valerien Ismael eine Abschiedsparty feiern können – und zwar zusammen. Die Nachfolger standen angeblich auch schon bereit. Gladbach soll Dieter Hecking im Auge haben, der kurioserweise Vorgänger von Ismael in Wolfsburg war.

Für den entspannte sich die Lage zunächst: Zum einen wurde bekannt, dass sein potenzieller Nachfolger David Wagner vom englischen Zweitligisten Huddersfield Town abgesagt haben soll, zum anderen ging der VfL schon kurz nach Anpfiff durch Daniel Caligiuri in Führung. Wolfsburg spielte besser, Gladbach war die Verunsicherung anzumerken.

Nach dem Ausgleich kurz nach der Halbzeit durch Thorgan Hazard brachte Mario Gomez Wolfsburg wieder in Führung. Eine Antwort darauf hatte Gladbach nicht mehr. Könnte sein, dass Dieter Hecking bald einen neuen Job hat – den von André Schubert.

Wie weihnachtlich war die Stimmung in Dortmund?

Zumindest begann es festlich. Statt Musik vom Plattenspieler gab es einen Kinderchor. Anschließend hängte der BVB seinen Fans die Vertragsverlängerung mit Julian Weigl bis 2021 als Christbaumkugel an die Tanne. Allerdings ging es dann so festlich nicht weiter. Vor allem die Dreierkette der Borussia machte eher den Eindruck, als Erheiterungstrio im Musikantenstadl auftreten zu wollen, als Gegentore zu verhindern. Augsburgs Ji – ein Ex-Dortmunder – nutzte das zum 0:1. Immerhin: Kurz nach Wiederanpfiff traf Ousmane Dembele. Mehr war nicht, was eine ziemliche Überraschung ist. Augsburgs Interimstrainer Manuel Baum könnte somit bald etwas verlieren: Das „Interims“ vor dem Trainer.

Gab es einen Derby-Aufreger?

Durchaus – zumindest gab es im Duell Frankfurt gegen Mainz einen, der sich nicht unter Kontrolle hatte: Jhon Cordoba, der in der 55. Minute im Nachgang eines Zweikampfes zu hart gegen David Abraham einstieg – Rot für Cordoba. Da wurde Mainz alles andere als narrisch. Zumal: Die Rheinhessen waren lange besser, der Kasseler Yunus Malli hatte gute Szenen, aber die Tore machte Frankfurt: Branimir Hrgota in der ersten Halbzeit, Aymen Bakok und nochmals Hrgota in der zweiten. Der 18-jährige Bakok schoss so etwas wie das Tor des Abends. Er umkurvte die halbe Mainzer Mannschaft, der selbst ein richtungsweisendes Verkehrsschild nicht geholfen hätte bei der Jagd auf den Torschützen.

Ganz kurz: Was machte eigentlich der Hamburger SV?

Achtung: Er gewann! 2:1 gegen Schalke. Dabei unterstrich Johan Djourou auch noch eine Tendenz dieser Saison: dass Elfmeter wirklich kein Vorteil sind. Der Hamburger SV scheiterte in der76. Minute an Schalkes Ralf Fährmann. Für die Tore sorgten Nicolai Müller davor und Bobby Wood mit einem Kunstschuss danach. Das 2:0 hätte ebenso das schönste Tor des Abends sein können wie der Schalker Ehrentreffer durch Donis Avdijaj, wenn nicht Aymen Bakoks Treffer das schönste Tor des Abends gewesen wäre.

Wie war die Übertragung der Spiele im TV?

Wir haben natürlich Konferenz geguckt. Da gab es auch nichts auszusetzen – außer dass es zu wenige Tore gab. Dafür gab es ja interessante Gespräche schon vor dem Anpfiff. In Gladbach beispielsweise wollte die Fieldreporterin mit André Schubert gern über die drohende Entlassung sprechen – was der so kurz vor dem Spiel höflich, aber bestimmt ablehnte. Jessica Kastrop im Sky-Studio stellte dann die Frage. „War das der falsche Zeitpunkt?“ Ähhm? Ja! Da kannst du auch den Weihnachtsmann fragen, ob er Samstag auf Südseereise geht.