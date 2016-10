Kein Özil-Geschenk für Wenger: Arsenal torlos

Tottenham unentschieden, Leicester siegt

+ © AFP Arsenal-Trainer Arsene Wenger. © AFP

London - Nach sechs Liga-Spielen endet die Siegesserie des FC Arsenal mit einem torlosen Remis. Auch Tottenham spielt unentschieden. Meister Leicester zeigt eine gute Form.

In der dritten Minute der Nachspielzeit sah es so aus, als würde Mesut Özil seinem Trainer doch noch ein Geburtstagsgeschenk machen. Doch Özils später Treffer gegen den FC Middlesbrough zählte nicht, weil der deutsche Fußball-Nationalspieler im Abseits gestanden hatte. Es blieb beim 0:0. Nach zuvor sechs erfolgreichen Liga-Spielen ist die Siegesserie des FC Arsenal am 67. Geburtstag von Arsène Wenger gerissen.

Arsenal durfte sich zudem bei Torwart Petr Cech bedanken, der in der ersten Halbzeit mit starken Paraden die Führung für den 17. der Tabelle verhinderte. Einen kleinen Trost gab es für Wenger: Durch das Remis übernahm Arsenal mit nun 20 Punkten zumindest für einen Tag die Tabellenspitze von Manchester City. Die „Citizens“ haben einen Punkt weniger und empfangen am Sonntag zuhause den FC Southampton.

Leicester City hat eine Woche nach der 0:3-Pleite beim FC Chelsea wieder gewonnen. Beim 3:1 (1:0) gegen Crystal Palace spielte der englische Meister wieder so stark wie in der Champions League, wo Leicester bisher alle Spiele gewonnen hat.

Ahmed Musa (42.), Shinji Okazaki (63.) und der ehemalige Schalker Christian Fuchs (80.) trafen im King Power Stadion. Yohan Cabaye (85.) gelang nur der Ehrentreffer für Palace. Leicester bleibt in der Premier-League-Tabelle als Zwölfter im Mittelfeld.

Tottenham Hotspur kam beim AFC Bournemouth trotz deutlich mehr Ballbesitzes nicht über ein 0:0 hinaus. Es war bereits das dritte Remis innerhalb einer Woche für die Spurs. „Wenn wir um den Titel mitspielen wollen, dann müssen wir solche Spiele gewinnen“, sagte Tottenham-Coach Mauricio Pochettino bei BBC Sport.

Die Hoffnung der Fans des Champions-League-Gegners von Bayer Leverkusen ruht nun auf Stürmer Harry Kane, der nach überstandener Verletzung in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückkehrte.

dpa