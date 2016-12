Leverkusen bleibt Mittelmaß - 1:1 gegen Freiburg

"Chicharito" verschießt Elfer

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen bleibt in der Fußball-Bundesliga im Mittelmaß stecken. Die Werkself musste sich gegen den SC Freiburg mit einem 1:1 (0:1) begnügen und konnte damit nicht die erhoffte Aufholjagd Richtung Europacup-Plätze starten.

Die Freiburger stoppten indes ihre Talfahrt und konnten nach zuvor drei Niederlagen in Serie wieder punkten.

Vor 27 111 Zuschauern in der BayArena war es für Leverkusen die dritte Partie hintereinander ohne Sieg. Janik Haberer brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung, die Hakan Calhanoglu (60.) egalisierte. Javier "Chicharito" Hernández vergab kurz vor Schluss den Sieg für Bayer, als er mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter an Freiburgs Keeper Alexander Schwolow scheiterte.

Bei Leverkusen machte sich der Ausfall der Offensivkräfte Kevin Volland und Admir Mehmedi negativ bemerkbar. Hernández, der seit zwei Monaten auf einen Pflichtspieltreffer wartet, konnte dies nicht kompensieren. Zudem fielen die Innenverteidiger Jonathan Tah (erkältet) und Ömer Toprak (Knieprellung) aus.

Freiburgs Trainer Christian Streich, dem der gesperrte Nicolas Höfler fehlte, nahm eine Woche nach dem 1:4 gegen Leipzig vier Änderungen vor. Caglar Söyüncü, Lukas Kübler, Haberer und Julian Schuster rückten neu in die Startformation der Breisgauer.

Gegen die neu formierte und konzentrierte Defensive der Freiburger fehlten Bayer zunächst die Ideen. Die Hausherren agierten lange verhalten und setzten in der Offensive nur wenige Akzente.

Besser machten es die Gäste, die gefällig kombinierten und hinten kaum etwas anbrennen ließen. Nach 20 Minuten suchten die Breisgauer auch das Risiko, setzen Leverkusen unter Druck und erarbeiteten sich einige Torchancen.

Seine erste Möglichkeit zum Führungstreffer setzte Haberer noch neben das Leverkusener Tor (25.). Fünf Minuten später machte es der Angreifer im zweiten Anlauf besser und war im Anschluss an eine Ecke von Vincenzo Grifo zum 1:0 erfolgreich. Einen weiteren Treffer Haberers vor der Pause verhinderte Bayer-Keeper Bernd Leno (40.).

Leverkusen wirkte nach dem Rückstand geschockt. Die einzige Torchance im ersten Durchgang durch "Chicharito" (35.) bereitete Freiburgs Schlussmann Alexander Schwolow keine Probleme. Erst im zweiten Abschnitt erhöhte Bayer den Druck und wurde belohnt. Calhanoglu nutzte die Vorarbeit von Julian Brandt zum Ausgleich.

Zuvor hatte erneut "Chicharito" gesündigt. Zunächst scheiterte der Mexikaner aus kurzer Distanz an Schwolow (52.), dann köpfte er den Ball neben das Tor (58.). Die mangelnde Chancenverwertung zog sich wie ein roter Faden durch die Partie, denn auch Calhanoglu und der eingewechselte Joel Pohjanpalo konnten Schwolow nicht überwinden. Der wehrte dann auch noch den Foulelfmeter von Chicharito mit dem Fuß ab und wurde dafür zu Recht von seinen Teamkollegen gefeiert.