Medien: 1860 will Portugiesen Pereira als Trainer

Es fehlt wohl nur noch die Unterschrift

+ © picture alliance / dpa Vitor Pereira soll neuer Trainer des TSV 1860 werden. © picture alliance / dpa

München - Der TSV 1860 München soll Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung von Vitor Pereira als neuem Trainer stehen.

Auf den 48 Jahre alten Portugiesen soll die Wahl von Investor Hasan Ismaik beim krisengeschüttelten Fußball-Zweitligisten gefallen sein, berichteten am Dienstag der „Münchner Merkur“ und die Münchner „TZ“. Der Verein äußerte sich wegen eines Medienboykotts nicht zum Thema.

Der mächtige Geldgeber Ismaik hatte am Wochenende verkündet, bereits einen Nachfolger für den jüngst beurlaubten Kosta Runjaic gefunden zu haben. Der neue Coach werde in München in der Winterpause anfangen, hieß es. Nach „TZ“-Angaben stehe nur noch die Unterschrift aus. Der aktuelle Interimscoach Daniel Bierofka soll dann Assistent werden.

Pereira trainierte den FC Porto, Al-Ahli in Saudi Arabien, Olympiakos Piräus und Fenerbahce Istanbul. Mit Porto wurde er zweimal Meister, in Piräus holte er das Double aus Liga und Pokal-Wettbewerb.

Neben einem Trainer braucht 1860 auch einen neuen Sportchef, nachdem sich der Verein am Montag von Thomas Eichin getrennt hatte. Eine offizielle Bestätigung dafür stand am Dienstag weiter aus.

dpa