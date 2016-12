Ramos rettet Real einen Punkt gegen Barça

1:1 im 265. Clásico

+ © Alberto Estevez Sergio Ramos (l) köpfte in der 90. Minute den Ausgleich für Real. © Alberto Estevez

Barcelona - Abwehrspieler Sergio Ramos hat Real Madrid im 265. Clásico gegen den FC Barcelona in letzter Minute ein Unentschieden gerettet. Auf sein Köpfchen war einmal mehr Verlass.

Zuvor hatte Angreifer Luis Suarez Barcelona am Samstag in der 53. Minute in Führung gebracht. Damit konnten die Katalanen mit Nationalkeeper Marc-André ter Stegen im Tor am 14. Spieltag der Primera División den Abstand auf Tabellenführer Real nicht verkürzen - sie liegen jetzt bei 28 Punkten gegenüber 34 für die Königlichen von Toni Kroos, der wegen einer Verletzung am Mittelfuß noch nicht einsatzbereit war.

Nach einer ersten Halbzeit ohne nennenswerte Torszenen, in der sich noch leichte Vorteile für Real abgezeichnet hatten, demonstrierte Barça in der zweiten Hälfte zeitweise Überlegenheit - vor allem, nachdem Kapitän Andrés Iniesta in der 60. Minute nach seinem Außenbandriss vom Oktober sein Comeback gefeiert hatte. Jedoch kassierten die Katalanen in einer spannungeladenen Endphase noch den überraschenden Ausgleich.

dpa