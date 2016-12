RB Leipzig kauft Arena: Neues Stadion kein Thema mehr

Stadt muss zustimmen

Leipzig - Der Bau eines neuen Stadions für RB Leipzig ist vom Tisch. Der Verein kauft die Red-Bull-Arena.

RB Leipzig spielt auch in Zukunft in der aktuellen Red-Bull-Arena. Man habe sich auf den Kauf des Stadions geeinigt, sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Mintzlaff am Donnerstag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit Stadionbesitzer Michael Kölmel. Die Stadt Leipzig müsse dem Kauf erst noch zustimmen, betonte Mintzlaff.

Ziel ist es, das jetzige Stadion des Fußball-Bundesligaaufsteigers auszubauen. Mittelfristig sei die Planung, die Arena für 57 000 Zuschauer aufzustocken.

Der Bau eines neuen Stadions hat sich damit erledigt. Das ehemalige WM-Stadion trägt seit 2010 den Namen des Hauptsponsors von RB. Derzeit bietet die Arena Platz für 42 558 Zuschauer.

dpa