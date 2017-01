Real Madrid festigt Platz eins mit Rekord

5:0 gegen Granada

+ © Stringer Real Madrid besiegte den Granada mit 5:0. Foto: Stringer © Stringer

Madrid (dpa) - Champions-League-Sieger Real Madrid hat mit einem Rekord die Tabellenspitze in der spanischen Meisterschaft gefestigt. Die Königlichen siegten am 17. Spieltag gegen CF Granada 5:0, blieben damit zum 39. Mal in Serie unbesiegt und stellten die Bestmarke von Rivale FC Barcelona ein.

Zugleich vergrößerte die Mannschaft von Zinedine Zidane den Vorsprung auf Barcelona zumindest bis Sonntag auf sechs Zähler. Zweimal Isco (12. und 31.) sowie Karim Benzema (21.), Cristiano Ronaldo (27.) und Casemiro (58.) erzielten die Tore.

Barcelona kann am Sonntag mit einem Sieg beim FC Villarreal den Rückstand wieder auf drei Zähler verkürzen. Allerdings hat Real noch ein Nachholspiel zu bestreiten.