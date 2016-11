Live-Ticker: Regen und zwei Debütanten in der DFB-Startelf

WM-Quali gegen San Marino

+ © dpa Jogi Löw testet bei regnerischem Wetter das Geläuf. © dpa

Serravalle - In der WM-Quali muss die deutsche Mannschaft am Freitagabend gegen San Marino antreten. Gelingt der Löw-Elf ein ähnlich hoher Sieg wie in den bisherigen Duellen? Wir berichten im Live-Ticker.

San Marino - Deutschland -:- (-:-)

San Marino: A. Simoncini - M. Berardi, F. Vitaioli, D. Simoncini, Brolli, Palazzi - M. Vitaioli, Tosi, Domeniconi, F. Berardi - Stefanelli Deutschland: Ter Stegen - Hector, Hummels, Kimmich, Henrichs - Khedira (C), Gündogan - Gnabry, Götze, Müller - Gomez Tore: ---

+++ AKTUALISIEREN +++

+++ Das DFB-Team ist bei regnerischem Wetter bereits auf dem Platz. Die Aufwärm-Übungen laufen.

+++ Und auch die Aufstellung des heutigen Gastgebers ist nun da. San Marino beginnt mit einer Fünferkette und setzt im Sturm wieder auf den zuletzt erfolgreichen Mattia Stefanelli. Dieser hatte gegen Norwegen in Oslo Geschichte geschrieben. Mit dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich bei der 1:4-Niederlage gelang ihm das erste Auswärtstor in einem WM-Qualifikationsspiel für San Marino seit 15 Jahren.

+++ Die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft ist da. Mit Benjamin Henrichs und Serge Gnabry stehen gleich zwei Debütanten in der Startelf. Wie von Bundestrainer Joachim Löw in der Pressekonferenz bereits angekündigt, beginnt das DFB-Team auch mit Marc Andre Ter Stegen, Ilkay Gündogan und Mario Gomez.

Unsere Startelf: Ter Stegen - Hector, Hummels, Khedira ©, Gnabry, Müller, Henrichs, Kimmich, Götze, Gündogan, Gomez. ^^J.Grittner #SMRGER — Die Mannschaft (@DFB_Team) 11. November 2016

+++ Herzlich willkommen zum Live-Ticker zum WM-Quali-Spiel zwischen San Marino und Deutschland. Gelingt der Mannschaft von Joachim Löw erneut ein Torfestival gegen den Zwergstaat? Wir werden sehen.

Vorbericht zu San Marino gegen Deutschland

Es wirkt wie ein ungleiches Duell, das am Freitagabend in Serravalle stattfindet: Um 20.45 Uhr empfängt der Mini-Staat San Marino in der Gruppenphase der WM-Quali für Russland 2018 den Weltmeister Deutschland. Bisher trafen die beiden Länder erst zwei Mal aufeinander - aber an eine der beiden Begegnungen hat Bundestrainer Joachim Löw besonders gute Erinnerungen.

Bei der Quali für die EM 2008 fertigte die Löw-Elf die Mannschaft aus San Marino mit 13:0 ab. Ganz schöner Einstand also für Löw, der damals seine erste Auslandsreise als Chefcoach angetreten hatte. Im Rückspiel ließ es das deutsche Team dann etwas gemächlicher angehen und siegte mit 6:0.

Ob es am Freitag ein ähnliches Torfestival geben wird? Immerhin muss Joachim Löw auf mehrere Stammspieler verzichten: Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Toni Kroos, und Julian Draxler sagten verletzt oder erkrankt ab, Mesut Özil bekam vom Bundestrainer eine Auszeit aufgebrummt. Dafür könnten einige Youngster ihr Debüt feiern: Yannick Gerhardt, Benjamin Henrichs und Serge Gnabry stehen im Kader. Gepfiffen wird das Spiel gegen den 201. der Fifa-Weltrangliste von Schiri Artyom Kuchin aus Kasachstan.

Gruppe C in der WM-Qualifikation