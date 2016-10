Das sind die vier besten Fußballsprüche des Jahres

Walther-Bensemann-Preis

+ © dpa Mit seinem Spruch zum "Hosengate" landete Lukas Podolski unter den besten vier Fußballsprüchen des Jahres. © dpa

Nürnberg - Alljährlich wird der beste Fußballspruch des Jahres gekürt. Diesmal ist auch ein ehemaliger Bayernspieler für den Kultpreis nominiert. Und so lauten die vier glorreichsten Sätze:

Weltmeister Lukas Podolski und drei Trainer sind für den Fußballspruch des Jahres nominiert. Die Zitate des aus der Nationalmannschaft zurückgetretenen Podolski sowie von Peter Stöger (1. FC Köln), Markus Weinzierl (Schalke 04) und Holger Stanislawski (vereinslos) wurden von einer fachkundigen Jury in das Finale der vier besten Sprüche gewählt. Die Besucher der großen Gala zur Verleihung des Deutschen Fußball-Kulturpreises am 21. Oktober in Nürnberg wählen nun den Sieger.

Podolski hatte die "Hosengate"-Debatte um Bundestrainer Joachim Löw bei der EM mit den Worten beendet: "In der Mannschaft ist das kein Thema. Ich denke 80 Prozent von euch und ich kraulen sich auch mal an den Eiern." Stöger hatte nach dem Handtor von Hannovers Leon Andreasen gesagt: "Ich habe dem Linienrichter meine Brille angeboten. Aber auch das hat er nicht gesehen."

Weinzierl hatte bei seiner Vorstellung auf Schalke für Lacher gesorgt, als er erklärte: "Ich habe bei der Wohnungssuche schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter einen langfristigen Mieter wollte." Stanislawski hatte als ZDF-Experte gesagt: "Die Drei gehören zusammen wie siamesische Zwillinge."

5000 Euro für gemeinnützigen Zweck

Der beste Spruch des Jahres ist mit 5000 Euro für einen gemeinnützigen Zweck dotiert. Zur Vorauswahl der besten elf Sprüche hatten auch Aussagen der Weltmeister Thomas Müller und Philipp Lahm oder HSV-Ikone Uwe Seeler gehört. Den nach dem Gründer des kicker-Sportmagazin benannte Walther-Bensemann-Preis, einen "Sonderpreis für außergewöhnliches Engagement mit Mut und Pioniergeist, für gesellschaftliche Verantwortung, Fairplay und interkulturelle Verständigung im Umfeld des Fußballs" geht an Sir Alex Ferguson. Der Schotte war bis 2013 insgesamt 27 Jahre Teammanager bei Manchester United und wird für die Ehrung nach Deutschland kommen.

Der Preis für den Fußball-Blog des Jahres geht an den Fanblog "Textilvergehen" über den Zweitligisten Union Berlin. Das Fußball-Buch des Jahres ist "Mroskos Talente" von Ronald Reng. Der Fußball-Bildungspreis geht an den Tesloff Verlag.

SID