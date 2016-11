Stadion von Manchester City kurzzeitig evakuiert

Entwarnung nach wenigen Minuten

+ © AFP Lionel Messi und Luis Suarez beim Training am Vortag im Etihad Stadium. © AFP

Manchester - Drei Stunden vor dem Anpfiff des Champions-League-Spiels gegen den FC Barcelona ist das Stadion von Manchester City am Dienstag kurzzeitig evakuiert worden.

Drei Stunden vor dem Anpfiff des Champions-League-Spiels gegen den FC Barcelona ist das Stadion von Manchester City am Dienstag kurzzeitig evakuiert worden. Offenbar war der Feueralarm losgegangen. Es sei aber schnell klar gewesen, dass es sich dabei um einen Fehlalarm handelte. Bereits nach wenigen Minuten gab es Entwarnung, und Spieler, Offizielle, Mitarbeiter und Journalisten durften ins Etihad Stadium zurückkehren. "Der Evakuierungsstatus ist aufgehoben. Das Stadion ist nun sicher", sagte ein Klubsprecher der Sun.

Die Partie sollte zunächst wie geplant stattfinden. City will sich gegen Barcelona für die 0:4-Pleite im Hinspiel revanchieren. Der Klub des ehemaligen Münchner Trainers Pep Guardiola liegt mit vier Punkten auf Platz zwei in der Gruppe C, fünf Zähler hinter Barca und einen Punkt vor dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.

sid/dpa