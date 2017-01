Testspiel vergessen: Mitglied bewahrt KSC vor Verlust

Kuriosum in Karlsruhe

+ © picture alliance / dpa Vergesslich: KSC-Präsident Wellenreuther und der ehemalige Sportdirektor Todt. © picture alliance / dpa

Karlsruhe - Einem Vereinsmitglied des KSC fiel auf, dass der Verein ein bereits ausgemachtes Testspiel vergessen hatte. Dieses soll nun nachgeholt werden - Dem Fan winkt ein Platz auf der Ehrentribüne.

Einem aufmerksamen Vereinsmitglied schuldet der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC großen Dank. Wäre dem Mann nicht aufgefallen, dass im Jahr 2011 beim Transfer der Spieler Matthias Zimmermann und Lukas Rupp zu Borussia Mönchengladbach ein Ablösespiel vereinbart wurde, dieses aber nie durchgeführt wurde, so wäre den Karlsruhern eine sechsstellige Summe durch die Lappen gegangen.

Ehrengast auf der Tribüne

Der Fauxpas fiel auf, als im September 2016 auf der letzten Mitgliederversammlung ein Vereinsmitglied den damaligen Sportdirektor Jens Todt darauf hingewiesen hat. Der Bild sagte der KSC-Präsident Ingo Wellenreuther: „Todts anschließende Prüfung hat ergeben, dass in dieser Zeit in der Tat mit Borussia Mönchengladbach ein solches Spiel als Teil einer Ablöse vereinbart wurde, das bis heute aber nicht eingefordert worden ist.“ Sofort wurde Kontakt mit dem Gladbachern aufgenommen. Wellenreuther weiter: „Wenn das Spiel stattfindet, ist der Mann an diesem Tag mit Sicherheit unser Gast.“

Fabian Müller