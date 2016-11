THW Kiel nach 29:25 über Leipzig wieder Bundesliga-Spitzenreiter

Nächstes Spiel gegen Melsungen

Kiel - Der THW Kiel steht wieder an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga. Der Rekordmeister gewann am Samstag sein Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig mit 29:25 (18:12).

Damit zogen die Kieler in der Tabelle mit 24:2 Punkten am aktuellen Titelträger Rhein-Neckar Löwen (22:2) vorbei. Bester Werfer des THW war Domagoj Duvnjak mit neun Toren. Für Leipzig erzielten Niclas Pieczkowski und Franz Semper je sechs Treffer.

Die Mannschaft von THW-Trainer Alfred Gislason fand vor den 10.285 Zuschauern in der Sparkassenarena in beiden Halbzeiten nur schwer ins Spiel. In der ersten Hälfte gab Torhüter Niklas Landin ein Signal, als er in der 21. Minute beim Stand von 10:10 einen Siebenmeter von Alen Milosevic abwehrte. Postwendend traf Duvnjak beim 11:10 zur ersten Führung der Gastgeber, die bis zur Pause auf sechs Tore anwuchs.

Die Leipziger steckten aber auch im zweiten Abschnitt nicht auf und waren beim 17:19 (38.) wieder in Schlagdistanz. Erst mit seinem Treffer zum 26:23 (55.) brachte THW-Regisseur Duvnjak sein Team wieder auf den richtigen Weg.

Ihr nächstes Spiel bestreiten die "Zebras" am Mittwoch bei der MT Melsungen. Am kommenden Samstag geht es dann im Heimspiel der Champions League gegen den polnischen Vertreter Wisla Plock.

