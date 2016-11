Schwere Gruppen-Lose im EHF-Cup für deutsche Handballerinnen

Erste Partien am 7./8. Januar

Wien - Die vier deutschen Frauen-Bundesligisten stehen in der Gruppenphase des Handball-EHF-Pokals vor schwierigen Aufgaben.

Bundesliga-Spitzenreiter SG Bietigheim muss sich in der Gruppe C im Kampf um den Viertelfinaleinzug mit Rostow-Don (Russland), Byasen Trondheim (Norwegen) und dem ungarischen Club Erd HC auseinandersetzen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Wien.

DHB-Pokalsieger HC Leipzig trifft in der Gruppe B auf den russischen Club Kuban Krasnodar, Brest Bretagne Handball (Frankreich) und Alba Fehérvár KC aus Ungarn.

Der VfL Oldenburg spielt in der Gruppe A gegen IK Sävehof (Schweden), Randers HK aus Dänemark und Nantes Loire Atlantique (Frankreich). TuS Metzingen konkurriert in der Gruppe D mit Glassverket (Norwegen), den Däninnen von NFH Nykobing und Handball Club Lada (Russland) um das Weiterkommen.

In dieser Saison wird in einem neuen Modus gespielt. Statt K.o.-Duellen gibt es zunächst eine Gruppenphase. Die Hin- und Rückspiele werden im kommenden Januar und Februar ausgetragen. Die ersten Partien finden am 7./8 Januar, die letzten am 11./12. Februar statt. Die beiden Gruppen-Ersten qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Here's your overview of the Women's #EHFCup Group Phase draw! Which group looks most difficult? pic.twitter.com/ty9wAdLg3z — EHF (@EHF) 24. November 2016

dpa