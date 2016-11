Torwart Palicka fällt bei Rhein-Neckar Löwen mehrere Wochen aus

+ © Florian Koppe (CC BY-SA 3.0) Andreas Palicka © Florian Koppe (CC BY-SA 3.0)

Mannheim - Der deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen muss mehrere Wochen auf seinen Torwart Andreas Palicka verzichten.

Der schwedische Schlussmann wurde am Mittwoch am Außenmeniskus operiert, wie der Verein aus der Bundesliga mitteilte. "Wir hoffen, dass wir Andreas spätestens in sechs Wochen wieder an Bord haben", sagte Oliver Roggisch als Sportlicher Leiter der Löwen.

Als Ersatz soll bereits beim Champions-League-Spiel gegen Vardar Skopje am Donnerstag Lukas Bauer aus der zweiten Mannschaft zum Kader gehören.