Wiederer neuer Präsident der Europäischen Handball-Föderation

Drei Deutsche in Gremien

+ © EHF / Richard Walch Michael Wiederer © EHF / Richard Walch

St. Wolfgang – Michael Wiederer ist zum vierten Präsidenten in der Geschichte der Europäischen Handball-Föderation (EHF) gewählt worden.

Der 60-jährige Österreicher war beim Wahlkongress in St. Wolfgang am Donnerstag der einzige Kandidat für die Nachfolge des Franzosen Jean Brihault. Wiederer erhielt die Stimmen aller 49 Nationalverbände. Er ist für die nächsten vier Jahre im Amt.

Der 69-jährige Brihault, der das Amt seit 2012 innehatte, durfte aufgrund des Alterslimits für EHF-Funktionäre (68 Jahre) nicht mehr antreten. Wiederer ist der erste hauptamtliche Chef der EHF, nachdem er von 1992 bis heute als Generalsekretär tätig war.

Die drei deutschen Kandidaten Mark Schober, Klaus Feldmann und Jutta Ehrmann-Wolf zogen in verschiedene Gremien ein. DHB-Generalsekretär Schober wurde in das sogenannte Nationen-Board gewählt, das sich um Wettbewerbe der Männer-Nationalmannschaften kümmert. Mitglied der Methodik-Kommission für die Bereiche Schule, Jugend und Breitensport wurde Feldmann. Die frühere Bundesliga-Schiedsrichterin Jutta Ehrmann-Wolf tritt die Nachfolge von Wolfgang Gremmel als EHF-Controller an, der aus Altersgründen ausschied.

dpa