Sigurdsson: Entscheidung über Zukunft im November

Handball-Bundestrainer will "nicht pokern"

Dagur Sigurdsson wird bei der WM auf jeden Fall als deutscher Bundestrainer dabei sein.

Wetzlar - Bundestrainer Dagur Sigurdsson wird die deutsche Nationalmannschaft ungeachtet der Spekulationen um seinen Rückzug definitiv bei der WM zu Jahresbeginn in Frankreich betreuen. Eine Entscheidung über seine Zukunft fällt im November.

Dagur Sigurdsson faltete die Hände, blickte konzentriert in die Runde - und schmetterte dann alle Fragen zu seiner vieldiskutierten Zukunft ab. Der Handball-Bundestrainer wollte auf der Pressekonferenz vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Portugal in Wetzlar (Mittwoch, 19 Uhr, Sport1) nur über das Projekt Titelverteidigung sprechen, nicht über sich. Eine Entscheidung über einen möglichen Rückzug werde im November fallen, sagte Sigurdsson schmallippig: "Wir wollen vor der WM Klarheit haben."

Zumindest das für viele Handball-Fans schlimmste Szenario schloss der 43 Jahre alte Erfolgstrainer aus: "Ich bin sicherlich bei der WM im Januar dabei, das steht fest." Am vergangenen Mittwoch hatte das Magazin Handball inside berichtet, dass Sigurdsson seinen Vertrag zum Sommer 2017 vorzeitig auflösen wird. Seitdem schwieg der Bundestrainer, der die "Bad Boys" im Januar sensationell zum EM-Titel geführt und damit eine neue Handball-Euphorie ausgelöst hatte.

Nun also die erste Reaktion. "Ich habe kein Angebot auf dem Tisch, bei dem ich eine Entscheidung treffen muss. Ich werde in zwei, drei Wochen schauen", sagte Sigurdsson dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Sein Vertrag läuft eigentlich noch bis 2020, doch eine Option - zu ziehen bis zum 31. Dezember dieses Jahres - ermöglicht Sigurdsson einen vorzeitigen Ausstieg zum 30. Juni 2017. Das Präsidium des Deutschen Handballbundes (DHB) geht von einem Abschied des Isländers aus.

Die Bild-Zeitung hatte am Donnerstag über ein mögliches Engagement beim schwerreichen französischen Topklub Paris Saint-Germain spekuliert, wo Sigurdsson rund 600.000 Euro pro Jahr und damit doppelt so viel wie beim DHB verdienen könnte. Nach Informationen des SID geht es bei der Entscheidung jedoch nicht um finanzielle Dinge, sondern vielmehr um persönliche. So könnte Sigurdsson die japanische Nationalmannschaft auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2020 im heimischen Tokio betreuen. Seit seiner Zeit als Spielertrainer bei Wakunaga Hiroshima (2000 bis 2003) gilt er als glühender Japan-Fan.

Sigurdsson betonte am Montag jedoch, dass er beim DHB "sehr glücklich" sei: "Es ist nicht mein Stil, zu pokern." Er werde nach den Spielen alles vertraulich mit DHB-Vize Bob Hanning besprechen. Bis dahin sollen keine weiteren Informationen über die Medien abgegeben werden. Damit hält er alle Trümpfe für seine persönliche Zukunft selbst in der Hand.

Sigurdsson ist der statistisch erfolgreichste Bundestrainer der Geschichte. Von 52 Länderspielen unter seiner Regie gewann die Nationalmannschaft 39. Auch wenn Ex-Bundestrainer Heiner Brand davon ausgeht, dass die junge Mannschaft einen möglichen Rückzug gut verkraften würde, eine Schwächung wäre sie allemal.

Gegen Ende der rund 30-minütigen Fragestunde am Montag wurde der Mann aus dem kalten Norden doch noch einmal emotional und deutlich in seinen Worten. Gegen Portugal fordert er vom Wetzlarer Publikum eine "kochende Atmosphäre". "Wir werden alles dafür investieren, dieses Spiel zu gewinnen", sagte er. Erst danach will Sigurdsson an das zweite Spiel gegen die Schweiz am Samstag denken. Spätestens danach wird wieder seine eigene Zukunft im Fokus stehen.

sid