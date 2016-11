Baunatal bleibt auf Siegkurs

Drittliga-Handballer gewinnen Heimspiel gegen Langenfeld 35:28 – Deutliche Steigerung in der zweiten Hälfte

+ Durchsetzungsstark: Baunatals Phil Räbiger (rotes Trikot) konnte sich am Samstag trotz der aggressiven Langenfelder Abwehrleistung mehrfach durchsetzen. Foto: Schachtschneider

baunatal. Zweiter Heimerfolg in Folge für den GSV Eintracht Baunatal in der Dritten Handball-Liga. Gegen die SG Langenfeld siegte die Mannschaft von Trainer Mirko Jaissle nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte verdient mit 35:28 (16:15) und etabliert sich mit nun 10:10 Punkten im Tabellenmittelfeld.

Vom Auftakt seiner Mannschaft war Jaissle zwar weniger angetan, zu nachlässig und fahrig habe man agiert. Mit der zweiten Hälfte aber war der Übungsleiter der Großenritter dann aber zufrieden. Er sagte: „Nach der Halbzeit konnten wir unsere Aufgaben viel besser lösen.“

Die Hausherren ließen den Ball im Angriff zwar von Beginn an gut laufen, schlossen aber teilweise verfrüht und unvorbereitet ab und zeigten sich insgesamt nicht treffsicher genug. Größere Probleme bereitete aber die Abwehrarbeit. Die Absprachen stimmten nicht, der GSV agierte defensiv zu nachlässig. Vor allem den wurfgewaltigen Halblinken der Gäste Tim Menzlaff bekam die Defensive der Eintracht in der ersten Halbzeit zu keinen Zeitpunkt in den Griff. Nachdem die Gäste früh mit drei Tore davonzogen waren, stabilisierte sich der GSV mit fortlaufender Spieldauer aber zusehends. In der Abwehr hatten die Hausherren zwar weiterhin ihre Probleme, aber spätestens nach dem Ausgleich zum 10:10 (21.) waren die Großenritter in der Partie angekommen und gingen mit einer knappen Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte die Eintracht dann eine klare Leistungssteigerung. Die Gastgeber agierten nun wesentlich konzentrierter und aggressiver in der Deckung und der in die Partie gekommene Schlussmann Daniel Horn entschärfte gleich mehrfach gute Einschussmöglichkeiten der Gäste.

Gerade einmal drei Gegentreffer ließen die Großenritter in den ersten 15 Minuten des zweiten Spielabschnitts zu. Zusätzlich hatten die Hausherren in der Offensive ihr Visier nun besser eingestellt als noch im ersten Spielabschnitt, kamen aus ihrer stabilen Deckung jetzt auch immer wieder in den Tempogegenstoß und zogen so auf 26:18 (46.) davon. Die Gäste versuchten zwar noch einmal alles, um den Abstand wieder zu verkürzen, etwa durch eine doppelte Manndeckung gegen GSV-Regisseur Marvin Gabriel und den in Hälfte zwei stark aufspielenden Phil Räbiger. Doch die anderen Eintracht-Akteure wussten die sich nun auftuenden Räume zu nutzen. So geriet der am Ende hochverdienten 35:28-Heimerfolg zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr.

Von Christian Triebner