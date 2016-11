Kirchhof im Torrausch

Leipzig. Die SG 09 Kirchhof gibt sich in der 3. Handball-Liga Ost keine Blöße. Und geht dabei auf Torejagd. Beim 49:25 bei der Bundesliga-Reserve des HC Leipzig, der achte Sieg im achten Spiel, erzielten die Denk-Schützlinge soviel Treffer wie noch kein Konkurrent in der laufenden Saison zuvor. Und rückten bis auf zwei Tore an die Tabellenspitze heran, die die Füchse Berlin mit einem 34:17-Sieg in Bad Salzuflen verteidigten.

In Leipzig ragten Kim Mai (Foto: Kasiewicz) mit elf und Dionne Visser mit 12/5-Toren heraus. Weiterhin trafen Hannah Grothnes (3), Andra Lucas (1), Danique Boonkamp (2), Laura Nolte (3), Christin Kühlborn (4), Diana Sabljak (4/2), Simone Larsen Poulsen (6), Rica Wäscher (2) und Lisa-Marie Berz (1).(ohm)