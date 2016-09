Wiedersehen mit Rietschel und Ködel

Bezirksoberliga: Calden/Ahnatal empfängt zum Derby die SHG Hofgeismar/Grebenstein II

+ Spielt gegen seine alte Mannschaft: Roland Rietschel kommt mitder SHG zu Calden/Ahnatal. Foto: zhj

Hofgeismar. Auch am dritten Spieltag der Handball-Bezirksoberliga steht mit dem Spiel der MSG Calden/Ahnatal gegen die SHG Hofgeismar/Grebenstein II ein Derby an. Vor unterschiedlich schweren Aufgaben stehen die HSG Wesertal und die HSG Reinhardswald.

Calden/Ahnatal - Hofgeismar/Grebenstein II, Samstag, 17 Uhr, Ahnatal. Unter guten Vorzeichen steht das Derby zwischen der MSG Calden/Ahnatal und der SHG Hofgeismar/Grebenstein II. Beide Mannschaften konnten in der Vorwoche mit Siegen Werbung für dieses Nachbarschaftsduell machen. Dabei hinterließ die MSG den stärkeren Eindruck.

Nach dem knappen Auftakterfolg über Eintracht Baunatal II gelang beim zweiten Baunataler Verein, der HSG-Zweiten, ein klarer 38:30-Erfolg. Eine Woche zuvor hatte die SHG-Zweite ihren Heimauftakt gegen die HSG Baunatal II mit 21:26 verpatzt, meldete sich aber mit einem 28:25-Derbysieg bei Reinhardswald zurück. Dabei zeigten sich besonders die Rückraumspieler Lars Maiterth, Roland Rietschel und Tim Götze gut aufgelegt.

Vor allem für Rietschel und Moritz Ködel ist das Spiel bei ihrem alten Verein ein besonderes. Für die MSG sind Ködel und Rietschel nicht die einzigen Abgänge, denn sie müssen noch ohne den nach Zwehren gewechselten Christoph Knak und auf Marcus Pilz, der seine Karriere beendet hat, verzichten.

Dafür überzeugten in den ersten beiden Partien der reaktivierte Torhüter Martin Schmidt und der aus der Zweiten aufgerückte Moritz Sonntag. Aufgrund des Heimvorteils geht die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Hermenau als leichte Favoriten in die Partie. In der Vorsaison gewann die MSG ihr Heimspiel mit 30:25, während die SHG-Zweite zu Hause mit 24:22 die Oberhand behielt. (zmw)