Wollrode gewinnt Derby

Bezirksoberliga: Gensungen/Felsberg II schwach - Böddiger-Reserve siegt verdient

+ Olaf Zimmermann

Schwalm-Eder. In der Handball-Bezirksoberliga der Frauen siegt der TSV Wollrode im Derby deutlich gegen den TSV Ost-/Mosheim.

Bezirksoberliga Herren:

TSV Wollrode - TV Hersfeld II 33:26 (17:12). Nach der deutlichen Derbyniederlage gegen Körle, zeigten sich die Blau-Weißen nicht sonderlich beeindruckt. Insbesondere Außenspieler Jonas Herlitze erwischte einen guten Tag und kam auf zehn Treffer. Tore TSV: Jo. Herlitze 10, Ju Herlitze 1, Friedrich 1, Staubesand 5, Tadellos 1, Kessler 2, Kothe 9, Proll 4.

MSG Fulda/Petersberg - ESG Gensungen/Felsberg II 32:29 (18:15). Die Edertaler zeigten gegen die Domstädter ihre schwächste Saisonleistung. Insbesondere die Gensunger Abwehr verschob häufig viel zu langsam und lud den Gegner zu einfachen Toren ein. Hinzu kam eine unheimlich hohe Anzahl an technischen Fehlern. Tore ESG: Keim 9, Grebe 5, M. Schanze 1, Schnitzerling 1, T. Schanze 7/1, Folwerk 2/1, Küchmann 1, Landesfeind 3.

TV Jahn Neuhof - MSG Körle/Guxhagen 19:40 (11:24). Ohne Probleme sicherten sich die Favoriten aus Körle den Sieg bei den Aufsteigern. Dennoch war man mit der eigenen Leistung nicht zufrieden. „Wir haben uns in der Abwehr von ihrem langsamen Angriffspiel mürbe machen lassen.“, ärgerte sich MSG-Trainer Olaf Zimmermann. Doch die Gastgerber hatten dem Tempo des Tabellenzweiten nichts entgegenzusetzten. Tore MSG: Soares 3, Ludwig 4, Schlüter 7, Imke 1, Kördel 6/3, Ploch 3, Kothe 11, Schröder 5.

MSG Großenlüder/Hainzell II - TSV Ost-/Mosheim 13:33 (5:16). „Wir waren von Anfang an hellwach, so war das Spiel schon zur Mitte der ersten Halbzeit entschieden“, lobte TSV-Coach Mario Lubadel sein Team. Die Hochländer nutzten die Gelegenheit und wechselten viel durch, sonst hätte die Begegnung noch deutlicher ausfallen können. Tore TSV: Wicke 7/3, Stöcker 6, Lalek 1, Remus 2, Hagemann 5, Schröder 3, Berz 4, Neurath 3, Koot 1, Imberger 1.

TSV Eintracht Böddiger - ESG Datterode/Röhrda 33:32 (18:18). Spielertrainer Mensur Fitosovic freute sich über einen Sieg in letzter Minute. Trotz Unterzahl drehte die Eintracht durch Treffer von Marco Schneider und Thomas Hochhuth den 31:32 Rückstand noch zum Sieg. Tore TSV: Koch 1, Schneider 7, Bläsing 1, Hochhuth 7, Paar 5, Hartung 10.

Bezirksoberliga Damen:

TSV Wollrode - TSV Ost-/Mosheim 32:20 (18:7). „Zu Beginn waren wir richtig stark und sind zurecht mit einer 3:0-Führung in das Spiel gestartet, aber dann haben wir das Handballspielen eingestellt.“, ärgerte sich OMO-Trainer Wojtek Lalek. Sein Gegenüber Zoltan Bartalos stimmte ihm zu, „Wir haben den Anfang etwas verschlafen, aber trotzdem ein großes Kompliment an die Mannschaft. Wir haben unsere Abwehr stabilisiert und konnten so viele einfache Tore im Gegenstoß erzielen.“ Vor allem der Rückraum der Hochländerinnen kam überhaupt nicht mehr zum Zug und die Blau-Weißen setzten sich Tor um Tor ab. So war das Spiel schon zur Halbzeit entschieden. Tore Wollrode: Pietsch 2, Rother 1, Klipp 7, Siemon 2, Lachnit 7/6, Vaupel 7, B. Bartalos 1, Friedrich 3, Damm 2. Tore OMO: D. Bindszus 4, Polaczek 1, Kalisz 1, Klapdor 2, Bücker 3, Westermann 8/1, Jordan 1.

TSV Eintracht Böddiger - HSG Landeck/Hauneck 33:25 (13:14). Nach einer schwachen ersten Halbzeit schaltete die Oberliga-Reserve einen Gang höher und gewann letztlich verdient. Hauptgrund dafür war die stark verbesserte Abwehr um Nora Minhöfer, die zu vielen Toren im Gegenstoß verhalf, sowie die starke Leistung von Maren Pollmer, die sich sowohl aus dem Rückraum als auch vom Punkt als sichere Schützin präsentierte und am Ende auf 13 Treffer kam. Tore TSV: Pollmer 13/7, Puntschuh 4, Minhöfer 5, Eren 2, I. Götjes 2, Wagner 4, V. Götjes 3. (mm). Foto: Hahn/nh