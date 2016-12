Die Abwehr soll’s richten

Handball-Landesliga der Männer: Fuldatal/Wolfsanger erwartet die HSG Baunatal

+ Abwehrarbeit: Früh stören, wie hier Adrian Rudolph (von links), Felix Heckmann und Paul Helbing gegen den Wehlheider Philip Bachmann (rotes Trikot), will die HSG Fuldatal/Wolfsanger auch gegen die HSG Baunatal. Foto: Fischer

FULDATAL. Wieder ein Derby in der Handball-Landesliga der Männer: Denn am Samstag ab 18 Uhr stehen sich in der Sporthalle Eichhecke in Ihringshausen Aufsteiger HSG Fuldatal/Wolfsanger und die HSG Baunatal gegenüber.

Die Gastgeber sind nach gutem Start in der neuen Liga in den letzten Wochen nach unten bis auf den vorletzten Rang durchgereicht worden. Der letzte Sieg datiert vom 29. Oktober gegen Rotenburg. Allerdings waren die meisten Niederlagen knapp. „Wir haben eine Tordifferenz von plus elf“, sagt Trainer Hazim Prezic. „Daran sieht man, wie knapp wir die Spiele verloren haben.“ Pech habe man gehabt, und oft seien auch die Entscheidungen der Schiedsrichter in den Schlussphasen gegen die HSG gewesen.

Doch am Samstag soll alles anders werden. „Wir müssen wieder einen freien Kopf bekommen“, sagt Prezic. „Und wir müssen das abrufen, was wir wirklich können, dann ist auch Baunatal zu schlagen.“ Prezic musste in den letzten beiden Spielen auf die verletzten Till und Fynn Welch verzichten: „Da muss dann ein junger Spieler wie Nils Gericke durchspielen, weil mir die Alternativen fehlen“, so Prezic. „Wenn wir es schaffen, dass alle Spieler Verantwortung übernehmen, dann sind wir auf einem guten Weg.“ Prezic baut im Derby auch auf die Abwehr: „Die hat mit Sven Hinz mehr Stabilität bekommen.“

Den Schlüssel zum Erfolg sieht auch Baunatals Spielertrainer Tobias Oschmann in der Abwehr. „Wir müssen dort mit der notwendigen Aggressivität und schneller Beinarbeit an die Sache herangehen“, sagt Oschmann. „Und wir müssen uns mit einer sicheren Deckung das Selbstvertrauen für den Angriff holen.“ Vor allem müsse man taktisch diszipliniert spielen. Sorgen macht Oschmann nur das große Verletztenlager bei der HSG. „Aber das war in den letzten Wochen auch schon so“, sagt der Rückraumspieler. Zum Glück sei der Kader in dieser Saison breiter aufgestellt.

„Natürlich rechnen wir uns bei Fuldatal/Wolfsanger etwas aus“, sagt Oschmann. „Aber es wäre ein grober Fehler, den Aufsteiger zu unterschätzen. Die HSG ist stärker, als es der Tabellenplatz ausdrückt.“

Von Peter Fritschler