Baunatal zum Auftakt ohne Probleme

+ Wieder für Baunatal am Ball: Christian Vogt. Archivfoto: Koch

HOFGEISMAR. Einen gelungene Auftakt in die neue Landesliga-Saison feierte die HSG Baunatal. Mit 29:25 (19:12) gewann das Team von Tobias Oschmann/Sascha Kurzrock gegen die HSG Hofgeismar/Grebenstein. Nach anfänglichem Abtasten dominierte der Gast. Gestützt auf eine sehr gute Baunataler Defensive, konnten sich die VW-Städter auf 11:6 absetzen. In dieser Phase war es vor allem Dennis Bachmann, der über die erste und zweite Welle zum Erfolg kam. Mit einer deutlichen 19:12- Halbzeitführung wechselten die Baunataler im zweiten Durchgang viel durch. Der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr. Nach einjähriger Verletzungspause griffen auch wieder Christian Vogt und Lennart Kusan ins Spielgeschehen ein. (pfw)

HSG: Henkel, Suter; Krasniqi, Oschmann 6/3, Kusan, Ganasinski 2, Bachmann 6, Wagenführ 2/1, Vogt 1, Mett 1, Käse 4, Seibert 6, Reinbold 1.