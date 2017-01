Baunatal holt Ex-Nationalspieler

Mike Fuhrig wird ab der kommenden Saison den heimischen Handball-Landesligisten trainieren

+ Neu in Baunatal: Mike Fuhrig (Zweiter von rechts) übernimmt zum 1. Juni 2017 das Traineramt beim Handball-Landesligisten HSG Baunatal. Vorsitzender Peter Norwig (von links) und das bisherige Trainerduo Sascha Kurzrock und Tobias Oschmann präsentieren den neuen Coach. Foto: Koch

Baunatal. Handball-Landesligist HSG Baunatal stellt schon frühzeitig die Weichen für die Saison 2017/18. Gestern präsentierte die Spielgemeinschaft in der Sporthalle in Hertingshausen der Mannschaft den neuen Trainer. Es ist kein Geringerer als der frühere Nationalspieler Mike Fuhrig. Der wohnt in Melsungen, trainiert derzeit den Frauen-Landesligisten TSV Eintracht Böddiger und wird sein Amt am 1. Juni übernehmen.

DER NEUE

Fuhrig, der die HSG einige Male hat spielen sehen, freut sich auf die Aufgabe in Baunatal. „Da steckt viel Potenzial in der jungen Mannschaft“, sagt er. Dass dieses auch im Spiel zum Tragen kommt, darin sieht Fuhrig einen Teil seiner Aufgabe. Ein anderer dürfte die Arbeit mit der Abwehr sein. „Wir wollen zwei, drei Systeme sicher spielen“, sagt Fuhrig. „Damit wir auch während des Spiels gefahrlos umstellen und den Gegner aus dem Konzept bringen können.“ Und so auch zum gewünschten Tempohandball kommen, so Fuhrig. Der bezeichnet sich selbst als „Kumpeltyp“, der auf eine gewisse Distanz zur Mannschaft aber nicht verzichten will. Die Vorgänger

Tobias Oschmann, aktuell zusammen mit Sascha Kurzrock Trainer der Mannschaft, wird demnächst sein Referendariat antreten. „Dann schaffe ich zeitlich Spieler und Trainer nicht mehr“, sagt der Rückraumspieler. Sascha Kurzrock, der die Torleute trainiert und die Geschicke auf der Bank übernommen hat, weiß noch nicht, ob er nächste Saison noch mit im Boot sitzt: „Es kommt darauf an, wie groß der Aufwand für mich ist.“

Der Verein

Die HSG Baunatal hat schon frühzeitig ihre Fühler nach einem neuen Trainer ausgestreckt. „Mike Fuhrig war sicher so etwas wie ein Wunschkandidat“, sagt Pressesprecher Uwe Oschmann stellvertretend für den Vorstand. Gemeinsam mit dem Trainer werde man jetzt die Gespräche mit den Spielern suchen, um auch frühzeitig den Kader für die nächste Saison komplett zu haben. Wichtig sei, dass auch der hervorragende Teamgeist erhalten bleibe.

Die Ziele

Langfristig will die HSG wieder in die Oberliga. „Das ist schon unser Anspruch“, sagt Uwe Oschmann. Er ist da einer Meinung mit dem Trainer. Tobias Oschmann glaubt, dass man als Spieler und auch als Mannschaft vom neuen Trainer noch viel lernen kann. Und vor allem mehr Stabilität und Konstanz bekommt.

Von Peter Fritschler