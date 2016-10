TG Rotenburg muss gegen HSG Baunatal die Segel streichen

+ Leere Gesichter bei den Rotenburger Spielern: Die 20:29 Heimpleite hat Spuren hinterlassen. Torwart Tomas Pankiewicz, Tomislav Balic und Christian Eimer (von links) verlassen niedergechlagen das Spielfeld. Foto: Walger

Rotenburg. Die Landesliga-Handballer der TG Rotenburg haben für ihre Schwächen im Abschluss teuer bezahlt. Sie unterlagen einem Gegner, mit dem sie sich auf Augenhöhe wähnten, mit neun Toren Differenz.

Das Punktekonto auf 3:3 ausgleichen - das war das Ziel der Landesliga-Handballer der TG Rotenburg im Heimspiel gegen die HSG Baunatal. Sie haben es weit verfehlt. Am Ende unterlag das Team des TGR-Trainerduos Robert Nolte/Uwe Mäusgeier mit 20:29 (7:14).

„Die erste Halbzeit war eine Katastrophe“, sagte Phillip Debus, der nie aufsteckte, rackerte und vier Tore erzielte - womit er erfolgreichster Rotenburger Schütze war. Der Start ging völlig daneben. Die TGR geriet mit 0:4 in Rückstand, beim 2:8 nach gut einer Viertelstunde war die Baunataler Führung gar auf 2:8 angewachsen.

An der Abwehr lag es nicht. Sie hielt den Gegner bis zur 25. Minute bei acht Treffern. Der Grund für dieses ernüchternde Resultat war vielmehr in der Offensive zu suchen. Die Rotenburger schwächelten vor dem gegnerischen Kasten. „Die Mannschaft war gut eingestellt, sie hat die Vorgaben auch umgesetzt, aber sie hat ihre Torchancen nicht genutzt , stellte Uwe Mäusgeier fest. Immer wieder scheiterten die TGR-Schützen an Baunatals Keeper Max Henkel und ihren eigenen Nerven.

Der Rotenburger Sascha Kurzrock, der die Baunataler gemeinsam mit Spielertrainer Tobias Oschmann coacht, freute sich: „Das war mit Abstand unsere beste Saisonleistung. Wir hatten uns gut eingestellt auf die Rotenburger. Wenn bei ihnen Marcus Einhorn fehlt, läuft ihre erste Welle auch viel gedrosselter.“

TG Rotenburg: Pankiewicz, Schmidt - Eimer (1), Denk (2), Köhler 1), Debus 4, T. Balic 1, Golkowski (3) B. Balic (3), Ebenhoch (3), D. Holl, Hartung

