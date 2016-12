Sieg nach furiosem Schlussspurt

Handball-Landesliga: Junge SHG-Mannschaft schlägt Eschwege nach 27:30-Rückstand noch mit 31:30

+ Youngster: Hannes Lüdicke zählt mit 17 Jahren zu den drei A-Jugend-Spielern, die in der Landesliga-Mannschaft der SHG eingesetzt wurden. Foto: Rieß

Hofgeismar. Eigentlich war das Spiel des Handball-Landesligisten SHG Hofgeismar/Grebenstein gegen den Eschweger TSV beim Stand von 27:30 in der 57. Minute nicht mehr zu gewinnen, doch mit großer Moral gelang am Ende noch ein 31:30 (19:16)-Sieg. Philipp Helling gelang dabei fast mit der Schlusssirene der frenetisch gefeierte Siegtreffer. „Ich habe einfach in die Mitte gezielt und das hat geklappt“, beschreibt er die entscheidende Szene.

Natürlich war der Sieg am Ende glücklich, doch hatte sich die Mannschaft angesichts schwieriger Voraussetzungen dieses Glück auch verdient.

Ohne die Stammspieler Philipp Schröer, Jonas Kramski, Pelle Schilke und Daniel Brand sowie mit einigen angeschlagen ins Spiel gegangenen Akteuren holte die SHG zwei eminent wichtige Punkte gegen den Abstieg. Es war die sicherlich jüngste SHG-Mannschaft, die in dieses Spiel ging. Lediglich der 35-jährige Florian Fehling hob das Durchnittsalter noch auf 23 Jahre. Die drei 17-jährigen A-Junioren Steffen Ole Geoges, Hannes Lüdicke und Felix Köster sowie der 18-jährige A-Junior Michael Hüther sprangen ein und schlugen sich sehr achtbar. Den etwas besseren Start erwischten die Gastgeber, die gleich mit 3:1 führten. Eschwege glich danach schnell aus. Mitte der ersten Halbzeit setzte sich die SHG jeweils durch Jan Erik Kleinschmidt auf 9:6 und 10:7 ab, doch Eschwege konnte wieder ausgleichen. Jan Kurban von Linksaußen und mit zwei Tempogegenstoßtoren nach Vorlage von Torhüter Jann Müller warf kurz vor der Pause einen 19:15-Vorsprung heraus, ehe der beste ETSV-Spieler Marian Eduard Clipea per Siebenmeter auf 16:19 verkürzte.

Trotz des eindriglichen Appells von Co-Trainer Sebastian Degethoff, die zweite Hälfte sofort hellwach anzugehen erwischten die Gäste den besseren Start und konnten durch Clipea zum 20:20 ausgleichen. Florian Lindemann und Lüdicke trafen danach zum 22:20, doch bekamen die routinierteren Eschweger zunehmend Oberwasser. In Überzahl kassierte die SHG den 22:22-Ausgleich und lag nur wenige Minuten später mit 23:27 zurück.

In dieser schwierigen Phase übernahm der kurz zuvor eingewechselte Köster die Verantwortung und verkürzte per Siebenmeter auf 24:27.

Es folgten zehn furiose Schlussminuten, in denen sich die Gastgeber wieder auf 27:29 herankämpften. Der kurzzeitig eingesetzte Till Erdmann hielt dabei einen wichtigen Ball von Außen, bevor Müller in den letzten knapp sechs Minuten das Tor fast zunagelte. Nur beim Rückraumwurf von Clipea war er machtlos. Im Gegenzug verkürzte Adam auf 28:30. Der bestens aufgelegte Kurban traf danach zweimal von Außen zum 30:30.

Hofgeismar/Grebenstein: Müller (1.-51., 54.-60.), Erdmann (51.-54., 1 7M) - Georges, Hüther, Helling (3), Gerhold (2/1), F. Fehling (2), Hofmann, Lüdicke (2), Köster (1/1), Kurban (9), Adam (8/2), Kleinschmidt (3), Lindemann (1).

Eschwege: Brici - Spannknebel (1), Clipea (14/4), Meyer (4), Regenbogen, Guthardt (3), Haaß, Zidar (3), Stephan (2), Vaupel (3).

Zuschauer: 140. Schiedsrichter: Markus Keile/Thomas Janzon (Dittershausen).

Spielverlauf: 3:1 (4.), 3:5 (7.), 6:5 (10.), 9:6 (16.), 13:13 (23.), 19:15 (30.), 19:18 (32.), 20:20 (36.), 22:20 (39.), 23:22 (43.), 23:27 (49.), 27:30 (57.), 31:30 (60.).

Von Michael Wepler