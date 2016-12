Bitteres 26:27 im Spitzenspiel

+ Beste Werferinnen unter sich: Annika Neurath gibt Baunatals Selina Schneider das Nachsehen. Foto: Hofmeister

Sand. Es laufen die letzten Sekunden eines brisanten und an Spannung nicht zu überbietenden Landesliga-Gipfeltreffens zwischen den Handballerinnen der HSG Hoof/Sand/Wolfhagen und des GSV Eintracht Baunatal.

Es steht 26:26 und die Gastgeberinnen haben in Unterzahl Ballbesitz. Hanna von Dalwig vergibt die letzte Chance für den Tabellenzweiten. Die Eintracht schaltet blitzschnell, Laura Israel sprintet nach vorn, erhält das Spielgerät und wird von der herauseilenden Malgorzata Rodziewicz von den Beinen geholt. Die HSG-Torhüterin sieht die Rote Karte und der Spitzenreiter bekommt zum Entsetzen der HSG-Fans einen Strafwurf zugesprochen. Es bricht ein Pfeifkonzert in der Sander Halle aus. Doch Selina Schneider zeigt keine Nerven und verwandelt ihren fünften Siebenmeter zum 26:27-Endstand.

Jubel auf der einen, große Enttäuschung und Tränen auf der anderen Seite.

„Ein Unentschieden wäre fair und gerecht gewesen“, gab Schneider, mit zwölf Toren beste Werferin ihres Teams, zu Protokoll. „Nach dem 13:18-Rückstand Mitte der zweiten Halbzeit haben wir nicht aufgegeben. Jeder hat für jeden gekämpft. Wir haben immer an uns geglaubt. Das hat sich letztendlich ausgezahlt.“

Erfolgreichste Werferin aufseiten der unterlegenen Mannschaft war Annika Neurath. „Das ist bitter. Wir waren so nah dran an einem Sieg. Am Ende waren wir in der Abwehr nicht mehr konsequent genug“, sagte die achtfache Torschützin.

Vor 200 Zuschauern erwischte Hoof/Sand/Wolfhagen einen schwachen Start und lag 1:3, 4:7 und 5:9 zurück. Nach einer Auszeit begann die Aufholjagd. Aileen Sule (2), Neurath und von Dalwig sorgten für den Ausgleich. Larissa Lubach brachte die Vereinigten in der 23. Minute zum ersten Mal in Führung (11:10). Auch zur Pause hatte die HSG knapp die Nase vorn (14:13). Nach dem Seitenwechsel besaßen die Gastgeberinnen leichte Vorteile, sie stellten die Huy-Sieben immer wieder vor Probleme und sahen beim 24:21 nach 52 Minuten bereits wie der Sieger aus.

Doch Eintracht Baunatal gab nicht auf. Gegen eine in der Schlussphase in doppelter Unterzahl spielende HSG gelang der Ausgleich zum 25:25, ehe von Dalwig und Schneider noch einmal trafen.

Anschließend begannen die ominösen letzten Sekunden, die Hoof/Sand/Wolfhagen wohl noch lange in Erinnerung bleiben werden.

HSG: Rodziewicz, Clobes (Tor), Neurath (8/5), Lubach (6), von Dalwig (4), Sule (4), Willer (3), Haupt (1), Ritter, Ludwig, Frankfurth, Engelbrecht, Larbig, Bauch.

Tore GSV: Schneider (12/5), Dieling (2), Israel (3), Gerbig (3), Waschinger (2), Geßner (2), Hoscan (2), Huy (1).

Zuschauer: 200

Schiedsrichter: Wagner/Neumann (TV Külte).