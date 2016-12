Wesertal zur Halbzeit auf Abstiegsplatz

Frauenhandball: Landesligist kassiert beim 27:32 bei Hainzell/Großenlüder fünfte Niederlage in Folge

+ Sichere Siebenmeter-Schützin: Tessa Herbold verwandelte acht Strafwürfe. Zum Sieg für Wesertal reichte es dennoch nicht. Archiv-Foto: Löschner

Großénlüder. Erneut ohne Punkte blieb der Frauenhandball-Landesligist HSG Wesertal, der nach der 27:32 (14:16)-Niederlage bei der FSG Hainzell/Großenlüder die erste Halbserie auf dem drittletzten Platz in der Tabelle und damit einem Abstiegsrang abschloss.

Es war wie in so vielen Spielen in dieser Halbserie. Wesertal konnte mithalten, musste sich am Ende aber wieder geschlagen geben. „Wir haben Hainzell/Großenlüders Kreisläuferin Wertmüller nicht in den Griff bekommen“, bemängelte HSG-Trainer Heinz Kornrumpf gerade die Defensivleistung in der Anfangsphase, in der sich die Osthessinnen über 4:2 und 6:3 auf 9:5 absetzten. Danach lief es etwas besser, doch konnte die FSG auf 12:7 erhöhen. Die Gäste kämpften sich danach wieder über 10:12 bis auf 14:15 heran und hatten die Chance auf den Ausgleich. Diese konnte aber nicht genutzt werden und die Gastgeberinnen erzielten im Gegenzug das 16:14.

In der zweiten Halbzeit verkürzten die Gäste auf 15:16, ehe die Osthessinnen auf 19:15 wegzogen. Ähnlich wie in der ersten Hälfte konnten sie wieder herankommen, ehe die Gastgeberinnen wieder wegzogen. Nach zwei Toren innerhalb von einer Minute durch Katharina Kranz und die sehr gut aufgelegte Tessa Herbold zum 22:25 war Wesertal wieder im Spiel. Ein verworfener Siebenmeter in der 53. Minute brachte die Gäste jedoch endgültig auf die Verliererstraße. Sie suchten nun zu schnell den Abschlus, was die schnellen FSG-Spielerinnen zu Tempogegenstößen nutzten und bis auf 31:24 wegzogen

Wesertal: Henze, Lange - I. Riedel (1), Borchert (2), Leibecke (2), T. Riedel (2), Herbold (8/8), A. Riedel (7), Köster, Keßeler, Kranz (3), Mießen (2).

Torschützinnen Hainzell/Großenlüder: Kums (12/4), Wertmüller (8), Reith (5), Schmidt (4), Klitsch (2), Hahn (1).

Spielverlauf: 2:2 (6.), 6:3 (12.), 9:5 (16.), 12:7 (20.), 12:10 (24.), 15:14 (29.), 16:15 (33.), 19:15 (37.), 23:20 (47.), 25:20 (49.), 25:22 (50.), 27:23 (53.), 31:24 (58.), 32:27 (60.). (zmw)