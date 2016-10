ESG enttäuscht maßlos

Oberliga: Nur Lauterbach findet bei 23:29-Pleite zur Normalform

+ Spielmacher unter sich: Gensungens Benedikt Hütt stand klar im Schatten von Lukas Gümbel. Foto: Hahn

Gensungen. Chancenlos war Handball-Oberligist ESG Gensungen/Felsberg gegen Aufstiegsaspirant HSG Dutenhofen/Münchholzhausen. 500 enttäuschte Zuschauer wurden beim 23:29 (10:13) Zeuge eines ganz schwachen Auftritts der Edertaler.

„Ich bin heute einfach nur verzweifelt und frustriert“, fasste ESG-Coach Arnd Kauffeld seine Gemütslage nach dem Spiel zusammen. Er musste zu Beginn auf den angeschlagenen Max Pregler (Leistenzerrung) verzichten und mitansehen, wie sein Rückraum ohne den 22-Jährigen viel zu harmlos agierte. Spielmacher Benedikt Hütt gelang es nicht, seine Halben ins Spiel zu bringen. Tim Schneider auf Halbrechts mühte sich zwar, zog aber zu selten Richtung Tor.

Schwachpunkt war aber die halblinke Seite, die Königsposition im Handball. Weder Vince Schmidt noch der in einer Formkrise steckende Franco Rossel schafften es, Torgefahr heraufzubeschwören. Trotzdem hielt der Gastgeber das Spiel zumindest bis zur 20. Minute ausgeglichen, was auch am Gegner lag. Denn Jugend-Nationaltorhüter Till Klimpke fand nur schleppend ins Spiel und vorne leistete sich die HSG anfangs auch einige technische Fehler.

Die 3:2:1-Abwehr der Mittelhessen war aber im Verlauf der ersten Hälfte kaum noch zu überwinden. Jedes Tor musste sich die ESG im Eins-gegen-Eins hart erarbeiten, während bei der HSG ein Spieler den Unterschied ausmachte: Spielmacher Lukas Gümbel, ebenfalls Jugend-Nationalspieler, schuf mit einer Körpertäuschung Lücken, wo zuvor keine waren und führte sein Team zur bereits recht komfortablen Halbzeitführung.

Aus der Pause startete die ESG etwas besser, steigerte sich vor allem in der Abwehr. Auch der in Topform befindliche Marc Lauterbach unterstützte seine Vorderleute teils grandios. „So eine starke Torhüterleistung hatten wir letzte Saison nicht durchgehend. Jetzt haben wir sie, aber machen dafür vorne zu viele Fehler“, sprach Kauffeld das Grundproblem an. Denn in der zweiten Hälfte leistete sich die ESG für einen Oberligisten unfassbar viele technische Unzulänglichkeiten. Der ESG-Coach notierte insgesamt elf technische Fehler und 19 Fehlwürfe. Selbst Führungsspieler Christoph Koch ließ sich davon anstecken und blieb glücklos.

Zufrieden zeigte sich Gästetrainer Andreas Klimpke. „Ich hätte mit einem engeren Spiel gerechnet. Es war unsere beste Auswärtsleistung“, sagte der frühere Bundesligaspieler und fuhr wieder einmal mit zwei Punkten aus Gensungen in Richtung Heimat. ESG: Lauterbach (18 Paraden/28 Gegentore), Wicke (bei zwei Siebenmetern; 1/1) – Bauer 1, Rossel, Gerhold, Hütt 1, Schmidt 3, Pregler 3/1, Otto 3/3, Schneider 3, Koch, Walther 7, Pollmer 2. HSG: Klimpke (17/23) – J. Wallwaey 5, Gümbel 6, Pjanic, Leger, Lindenstruth 1, L. Wallwaey 2, Bremond 1/1, Schreiber 2, Schwalbe 6, Weber 1, Lauber 3/3, Ludwig 2. Siebenmeter: 4/5 – 3/4 Zeitstrafen: 6 Minuten - 8 SR: Osternig/Schäfer – Z. 500

Von Daniel Schneider